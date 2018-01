Lacs, France

On attendait un premier signe tangible de l'installation de l'entreprise Azur Med à La Châtre, le voici. Une première machine a été installée. Dès la semaine prochaine elle commencera à produire ces fameuses petites capsules de canettes refermables dont le PDG, Jean-Louis Escoffier, espère qu'elles révolutionneront le marché : "C'est un brevet 100% français qui a de grandes chances d'occuper toute la scène de la canette à boire. Elle permet de conserver les qualités du produit plusieurs jours après son ouverture". La première commande comprendra 250.000 unités. A terme, l'objectif est de pouvoir en fabriquer 150 millions par an. Pour l'heure, seuls trois salariés travaillent dans l'usine. Si tout se passe bien, une trentaine d'embauches pourraient être réalisées d'ici la fin de l'année.

Le PDG d'Azur Med, Jean-Louis Escoffier, montre le principe de la canette refermable à Nicolas Forissier et à la presse © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un complément aux autres sites de l'entreprise

L'agroalimentaire n'est qu'une partie de l'activité d'Azur Med. L'autre, c'est le médical. Dans ce domaine, le début de la fabrication est prévu au printemps. Plusieurs produits devraient être développés sur le site indrien, notamment un alliage de métal et de plastique utilisé dans la reconstruction de colonnes vertébrales. Jean-Louis Escoffier possède d'autres sites en Haute-Savoie, des sites saturés. S'implanter dans l'Indre permettra à Azur Med d'accroître son potentiel de production.

L'objectif est d'atteindre une production de 150 millions de capsules par an © Radio France - Sarah Tuchscherer

Réindustrialisation réussie ?

Deux ans et demi après le plan social qui avait vu le licenciement de 240 salariés de Fenwal, l'ancien maire de la Châtre, aujourd'hui député, Nicolas Forissier, s'est félicité de cette nouvelle étape dans le plan de revitalisation du site, n'hésitant pas à parler de réindustrialisation réussie : "elle l'est parce que Fenwal est reparti de l'avant, investissant ici sept millions d'euros depuis la crise, et parce que l'arrivée d'Azur Med devient concrète". Nicolas Forissier veut aller plus loin : il espère attirer d'autres entreprises du secteur médical à La Châtre.