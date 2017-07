Charcutier cherche apprenti dans l'Yonne

C'est un nouveau signe alarmant pour le métier. Il n'y aura peut-être pas de section charcuterie au centre de formation des apprentis d'Auxerre à la rentrée.

Il n'y a pas assez de candidats. Ils ne sont que quatre pour le moment alors qu'il en faut au moins huit pour ouvrir la section.Un métier en crise de vocation alors qu'il y a du travail et des salaires attractif rappelle Jean-François Lemaître, charcutier à Maillot (sénonais)et président de la chambre des métiers:"Aujourd’hui sur le marché du travail,il n'y a plus de charcutiers.C'est un métier sans main d'oeuvre.Quand on cherche un charcutier, on ne trouve pas.On en forme pas, il n’y a pas de brevet,et au bout pas de repreneur. C'est un cercle ,comme il y a de moins en moins de charcutiers,il y a de moins en moins de formation, et comme il y a de moins en moins de formation, il y a de moins en moins de charcutiers."

Mickael Claudin à Sens forme chaque année des apprentis et s'inquiète de l'avenir.:"On en formé 3 cette année.Je n'en ai pas un pour l'an prochain. Qui va reprendre nos affaires s'il n'y a personne? dans quinze ans quand on aura fini de payer on pourra fermer"

Mickael Claudin et son associé Damien Léger vont ouvrir une boutique "aux petits cochons" à Saint Clément le 1er septembre convaincu que charcutier est un métier d'avenir.Ils ont donc investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour un laboratoire de fabrication de 400 mètres carrés.Signe d'une entreprise en bonne santé:".Tous les produits traditionnels sont demandés.Les gens sont soucieux de la qualité et du service.Ils en ont marre des grandes surfaces et viennent chez nous."

Un charcutier peut gagner jusqu'à 3 000 euros.

On peut gagner de l'argent en tant que charcutier. Un charcutier débutant, après son CAP débute à 1.400 euros net ,les postes à responsabilité peuvent aller jusqu'à 2 ou 3.000 euros en fonction des responsabilités.

Le métier de charcutier s'apprend en deux ans. et permet de trouver du travail immédiatement.

