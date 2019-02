La promotion de l'alternance renforcée dans le Grand Avignon par une charte de partenariat signée avec 18 acteurs locaux

Par Jean-Michel Le Ray, France Bleu Vaucluse

La Mission Locale Jeunes Grand Avignon a ainsi renforcé sa synergie avec les Centres de Formation d'Apprentis et Organismes de formation du bassin d’emploi, la Région Sud et l’Etat pour favoriser l'embauche avec alternance d’un public jeune plus impacté par le chômage dans ce secteur.