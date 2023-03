La Protection civile fait sa promotion à Orléans

Covid, guerre en Ukraine, tremblement de terre en Turquie… Avec l'actualité de ces dernières années, les bénévoles de la Protection civile sont de plus en plus visibles au yeux de la population. Pour continuer de se faire connaître du grand public et à l'occasion de la journée mondiale de la Protection civile, l'association avait installé ce samedi 4 mars différents stands sur la place du Martrois à Orléans.

Sur place, une vingtaine de membres dont Lucie Gohin, la présidente départementale de la protection civile : "Dans le Loiret, nous avons 80 bénévoles répartis sur l'antenne d'Orléans, de Gien et bientôt sur celle d'Amilly qui doit ouvrir dans les prochains jours. L'actualité récente a mis un coup de projecteur sur notre travail. Mais nous cherchons de nouveaux volontaires, pour pérenniser notre travail."

Inscription possible dès 16 ans

Comme le rappelle Lucie Gohin, devenir membre de la Protection civile est ouvert à tous. Il suffit d'avoir au moins 16 ans. Pour s'inscrire ou prendre des renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site de l'associatio n ou joindre le numéro du siège départemental au 02 38 63 07 18.