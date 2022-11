"La protection de l'enfance traverse une crise des vocations", analyse un ancien enfant placé présent à Nîmes

La question de la protection de l'enfance et de l'écoute des enfants est au cœur d'un colloque à Nîmes autour de l'union associative AUSIRIS, qui réunit plusieurs associations gardois et lozériennes de protection de l'enfance. Gautier Arnaud-Melchiorre, ancien enfant placé, qui a remis un rapport au gouvernement sur le sujet il y a un an après avoir rencontré 1500 enfants, y participe. Il était l'invité de France Bleu Gard Lozère.

France Bleu Gard Lozère : Vous avez été pris en charge pendant 18 ans par l'aide sociale à l'enfance, dans quinze lieux d'accueil différents. Est-ce que votre parcours est symptomatique des problèmes que peut rencontrer l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui ?

Gautier Arnaud-Melchiorre : C'est une question délicate parce que tout l'intérêt de la mission que m'avait confié le secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des familles, c'était d'aller à la rencontre des enfants qui sont actuellement confiés à l'aide sociale à l'enfance pour s'intéresser à leur quotidien. C'est ce que j'ai fait en allant à la rencontre de plus de 1500 enfants sur l'ensemble du territoire français, dans leurs lieux de vie, non pas en les convoquant dans un bureau.

Qu'est ce que vous avez retenu de ces témoignages ?

Il y a quelque chose qui ressort. Beaucoup de demandes des enfants concernaient les éducateurs, que les éducateurs passent plus de temps privilégié avec eux. Le gouvernement a annoncé très récemment une nouvelle feuille de route pour la protection de l'enfance, mais je crois que cette demande des enfants n'a pas su être pleinement abordée et qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Aujourd’hui, la protection de l'enfance traverse une crise qui la heurte, c'est celle des vocations dans le travail social. Il est important que la puissance publique réponde à ces témoignages d'enfants, réponde à leurs aspirations légitimes d'avoir du temps privilégié avec leurs éducateurs. Et cela passe nécessairement par une réforme importante de la formation, une meilleure attractivité des métiers de la protection de l'enfance, une meilleure rémunération parce que bien des directeurs sont en difficulté pour pouvoir recruter des professionnels. Il y a une réflexion d'ampleur à avoir sur le sens de la fonction d'éducateur et également de toutes les autres fonctions qui accompagnent les enfants.

Dans votre rapport "A hauteur d'enfant", vous préconiseriez de remettre l'enfant et ses besoins au cœur des préoccupations. Est ce que les choses ont changé depuis un an et la remise de ce rapport ?

La protection de l'enfance est un gros système, très compliqué parce que la politique publique est portée par les départements, donc il y des politiques publiques différentes sur l'ensemble du territoire. Puis ensuite, il y a des associations et des organismes de formation. Tout n'a pas changé du jour au lendemain. En revanche, il y a des élus qui, en ayant lu le rapport, se sont dit "je vais faire en sorte que les chambres puissent être décorée comme l’enfant le souhaite". Il y a des éducateurs ou des personnels de direction comme l'association AUSIRIS qui qui m'ont invité pour que je puisse leur présenter les recommandations du rapport, parce qu'il y a une volonté de nombreux professionnels d'améliorer leurs pratiques, de répondre au mieux aux besoins des enfants.

Tout ça trouve un écho localement ?

Bien entendu, c’est un long travail de fourmi, où on apporte des choses petit à petit, où on fait évoluer des choses à l'échelon d'un département. La loi de 2022 a pris en compte l'une des recommandations de mon rapport, qui imposait au juge des enfants d'auditionner systématiquement un enfant dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative des départements.

Vous allez à la rencontre d'associations sur le terrain, que vous disent-elles ?

Elles me disent qu'elles restent extrêmement engagées, en dépit de la situation très dégradée et très compliquée. AUSIRIS est un bon exemple : c'est une association originale, parce que c'est un groupement d'associations de protection de l'enfance qui ont mutualisé certains moyens ensemble et qui font force en s'unissant et en partageant leurs pratiques, leurs expériences. Je trouve ça extrêmement positif. Ça montre aussi qu'il y a aussi de la nouveauté, de l'innovation, de la volonté de mieux faire, de mieux coopérer.

