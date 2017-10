La protestation des sapeurs-pompiers en grève depuis quinze jours ne faiblit pas

Les sapeurs-pompiers du Gard se sont invités devant la mairie de Tresques. Ils ont partagé un chili con carne et ont échangé avec la population. Le choix d'une mairie qui ne doit rien au hasard, c'est celle de leur "patron", l'élu Alexandre Pissas. Quinze jours de grève et un "dialogue" de sourds.

Le ton monte entre les sapeurs pompiers du Gard et leur tutelle notamment le Conseil départemental. Pour associer la population à leur détermination, ils ont partagé un chili con carne devant la mairie de Tresques ce mardi midi. Une mairie qui n'a pas été choisie au hasard, c'est celle d'Alexandre Pissas, le maire et président du Sdis, (Service départemental d'incendie et de secours). Ce dernier n'était pas présent dans les locaux. Les Sapeurs-pompiers gardois en sont à leur deuxième semaine d'action et de grève pour réclamer des moyens en matériels et humains supplémentaires.

Un chili con carne pour être visible et changer avec la population sur nos revendications.

Quinze jours que les sapeurs-pompiers de Nîmes, tout d'abord, puis d'autres casernes Gardoises sont entrés dans l'action. Ils campent devant la préfecture du Gard et le mouvement semble se propager. Renouvellement de matériel, recrutement de personnel supplémentaires pour assurer leurs missions de service public. Malgré la protestation et de multiples rencontres, le dossier n'avance pas de manière significative. Un dialogue de sourds dit Sud sapeurs-pompiers du Gard et une mobilisation loin d'être prête de s'éteindre.