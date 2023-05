La région PACA est parmi les plus cambriolées de France.

La Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région de France la plus cambriolée, après l'Ile-de-France selon une étude de l'Insee . Dans la région, 23 400 cambriolages, ou tentatives de cambriolages de logements ont été enregistrés en 2022, par les services de police et de gendarmerie nationales. Ce qui équivaut à un taux de 7,5 cambriolages pour 1 000 logements. C'est un taux de cambriolages nettement supérieur à la moyenne nationale, qui est de 5,8 ‰ en France.

Mais dans les Alpes Maritimes le taux de cambriolage ne s'élève qu'à 4,5% en 2022. Contre 11,4% dans les Bouches du Rhône…

Particularité de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, c'est la seule région de France dans laquelle les communes pauvres affichent en moyenne des taux de cambriolages supérieurs aux communes les plus riches ! Avec 10,5% de cambriolages, ou tentatives, pour les communes pauvres, contre 8,6 ‰ pour les communes les plus riches. Dans les Alpes Maritimes, le littoral, reste le territoire le plus concerné par les cambriolages.

Néanmoins, le nombre de cambriolages de logements en Provence-Alpes-Côte d’Azur est en baisse de 9 % entre 2016 et 2022. Et particulièrement dans notre département, où le nombre de cambriolages a fortement baissé (-43 %). Pour comparaison, la baisse de cambriolages observée au niveau national est de 15 %.