La Pyrénéenne, petite société née à Cerbère devenue une des plus grosses entreprises des Pyrénées-Orientales

C'est l'histoire d'une petite entreprise née au bout de la France qui est rapidement devenue une des très grosses sociétés des Pyrénées-Orientales. "Tout commence à Cerbère en 1995, dans la commune dont mon grand-père a été maire. Mon père se lance en 1995. Nous assurions l'entretien des rames et du terminal," rappelle l'actuel PDG Jean Marti.

Depuis la Pyrénéenne a fait du chemin. "Nous assurons quatre familles de métiers pour la SNCF : le nettoyage des matériels roulant, des gares et terminaux, et puis la gestion de l'accueil et le transport des publics à mobilité réduite dans les gares. Durant la crise sanitaire, le nettoyage a été très important pour nous , en revanche l'accueil des personnes handicapés a souffert car ces personnes fragiles ont beaucoup moins voyagé".

Bientôt un nouveau siège social à Perpignan

L'entreprise désormais compte 2.500 salariés à travers la France. Et ce n'est pas fini, l'entreprise catalane vient de remporter le marché de plusieurs lignes du Francilien (en région parisienne). "Nous avons des bureaux à Lyon, Paris, Toulouse et Rouen notamment".

La Pyrénéenne disposera aussi bientôt d'un nouveau siège social, toujours à Perpignan. "Nous sommes en ce moment au polygone-nord et nous allons y rester. Nous allons nous installer juste à côté des bureaux actuels et d'autres dépôts car nous voulons regrouper plusieurs activités au même endroit. On est catalan, moi je suis de Cerbère et je suis attaché à notre département", explique Jean Marti.