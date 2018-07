Mallemort, France

C'est une hécatombe au bureau de Poste de Mallemort, prés de Salon de Provence. Sur les six facteurs titulaires, trois sont en arrêt maladie et deux ont été victimes d'un accident du travail. "On les a tous remplacé par des intérimaires", affirme un responsable de la direction régionale de la Poste.

Des intérimaires qui connaissent mal la ville

Ces remplaçants ne connaissent pas bien la commune. Ils ont donc d'énormes difficultés pour assurer les tournées quotidiennes. Ils sont notamment victimes des "mauvaises qualités des adresses". Un terme technique de la Poste pour les boites aux lettres sans étiquette et les adresses mal référencées.

A Mallemort, certains habitants affirment ne pas avoir reçu de courrier depuis 10 jours. "Au bureau de Poste, ils disent qu'ils manquent de facteurs, raconte Pascal. On nous demande d'aller chercher le courrier à Sénas, à 10 kilomètres d'ici".