La question des salaires au centre de la manifestation des syndicats à Bayonne

Un millier selon les syndicats, 850 selon la police. C'est sous la pluie que la manifestation organisée par les syndicats, lors de cette journée de grève interprofessionnelle nationale, s'est déroulée dans les rues de Bayonne ce jeudi matin, 29 septembre 2022. Un mouvement à l'appel de la CGT, de FSU et du syndicat Solidaires, auquel s'est associé le syndicat basque LAB. Le cortège s'est élancé de la place Sainte- Ursule, près de la gare, pour se rendre devant la sous-préfecture en passant par la place de la mairie dans le centre-ville. Tout s'est déroulé dans le calme.

La question des salaires

Si la question des retraites ou celle de la hausse des prix de l'énergie est évoquée, c'est celle des salaires qui est au centre des revendications. Des augmentations sont réclamées par Clément Potier de la FSU : " s'il y a un mot à isoler, c'est vraiment : salaires, salaires, salaires, salaires. On va se répéter encore et toujours. Personne n'ignore l'inflation énorme qui touche tout le monde. Une crise de l'énergie qui va frapper tous les foyers dès les premiers froids. Et pour l'instant, le gouvernement tente de nous acheter à coup de primes et refuse, le seul levier sur lequel il faut jouer, celui des salaires".