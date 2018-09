Le Mans, France

Pourquoi acheter un sachet de trente vis quand on en a besoin d’une seule ? C’est le credo de la quincaillerie Person-Tougourdeau, installée rue Courthardy, en centre-ville du Mans depuis 1938. Monique, une retraitée, fidèle cliente témoigne : « le moindre petit article dont vous avez besoin : une vis de trois centimètres ou une vis de cinq centimètres, à l’unité, vous trouvez toujours ce qu’il vous faut. Vous voyez, là, un vendeur est en train de se décarcasser pour me changer une pièce et m’éviter de racheter l’appareil complet ! ».

« La vente au détail est notre force ! » : Jean-Marc vendeur depuis 37 ans dans la quincaillerie

Comme Monique, les Sarthois viennent souvent ici avec un modèle, une pièce à changer. Ils font généralement la queue au centre du magasin, devant le comptoir, où l'un des six vendeurs les accueille. Par exemple Jean-Marc, le plus ancien : 37 ans de maison. Il confirme : « la vente au détail est notre force ! Les grandes surfaces vendent des sachets avec des pièces dont le client n’a pas besoin ». Le vendeur reste malgré tout réaliste : « c’est sûr que si on prend cinq minutes pour vendre une vis à 10 centimes, ce n’est pas valable. Mais le client qui est dépanné de la sorte, il revient ! »

Les rayons sont fournis et serrés : les clients ont l'habitude de demander aux vendeurs ce qu'ils recherchent! © Radio France - Bertrand Hochet

Aujourd’hui, la vente au détail se complique

Au fil du temps, la vente à l’unité est cependant devenue de plus en plus difficile, confie Marie-Laure Person, gérante et petite-fille du fondateur : « auparavant, un fournisseur nous vendait, par exemple, des mousquetons en vrac, dans un petit carton. Maintenant, les mousquetons sont par dix, dans des coques épaisses. Alors nous, on enlève tout ça, on les remet dans les tiroirs, en vrac ! » Dans les rayons très serrés de la boutique, des dizaines et des dizaines de petites boîtes renferment ainsi ces produits à l'unité. La quincaillerie Person- Tougourdeau propose 25.000 références !