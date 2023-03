La raffinerie à l'arrêt suite à une panne électrique

C'est le deuxième transformateur électrique qui s'arrête ainsi de manière intempestive en moins de 2 semaines. Le 15 février dernier, première panne. Le 27 février, donc, rebelote. "Autour de 14h30, un transformateur électrique s’est arrêté de manière imprévue" détaille TotaleEnergies dans un communiqué. Hasard ou défaillance, que se passe-t-il avec les transformateurs de la raffinerie ? Les analyses et les expertises sont en cours répond la direction.

A l'arrêt le temps des réparations, reprise "ces prochains jours"

Par mesure de sécurité, toute la raffinerie a donc été mise à l'arrêt : plus de production, plus de raffinage, au moins le temps des réparations. Il faut dire que ces 2 transformateurs alimentent à eux seuls toutes les unités de production et de traitement du pétrole.

Comme à chaque fois qu'il y a une mise en sécurité, les habitants de Donges peuvent s'en rendre compte à l'odeur bien souvent car les torches sont sur-sollicitées pour éviter un excès de pression dans les installations et brûler le gaz excédentaire. Des émergences de torches à prévoir aussi pour le redémarrage de la raffinerie. Pas de date, mais la direction parle de "ces tous prochains jour" et espère sans doute une reprise avant mardi prochain et la grève contre la réforme des retraites potentiellement reconductible des salariés. L'AG est prévue lundi à 13h30.