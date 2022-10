La raffinerie de Donges rejoint la grève après la réquisition des personnels d'Esso-ExxonMobil

La Loire-Atlantique était plutôt épargnée jusqu'ici par la pénurie d'essence. Ca ne va pas durer. La raffinerie TotalEnergies à Donges revient dans le mouvement de grève. Il y avait eu au tout début du mouvement, une grève de 72 heures mais très peu suivie.

L'appel a été lancé par la CGT et Force Ouvrière avec les premiers piquets de grève dès 5 heures ce mercredi matin. "Il y aura blocage des chargements et déchargements des bateaux, des camions, des pipes. Pas une goutte ne sortira du site à partir d'aujourd'hui" prévient Fabien Privé Saint-Lanne, délégué CGT.

Une atteinte constitutionnelle au droit de grève" - Fabien Privé Saint-Lanne, CGT

C'est la décision du gouvernement de réquisitionner des personnels en grève d'Esso-Exxon qui a mis le feu au poudre. "C'est inacceptable, c'est une atteinte constitutionnelle au droit de grève, comme on avait connu sous Nicolas Sarkozy en 2010. Il avait d'ailleurs été condamné pour ça par l'Organisation Internationale du Travail" .

Que le gouvernement et la direction de TotalEnergies reviennent à la raison et arrêtent de jouer le rapport de force" - Fabien Privé Saint-Lanne, CGT

Les syndicats ont prévu une assemblée générale jeudi à 13h30, pour décider de la suite du mouvement. "On peut très bien suspendre si le gouvernement et la direction de TotalEnergies reviennent à la raison, ouvrent enfin le dialogue sur les salaires, et arrêtent de jouer en permanence le rapport de force".

Reste à savoir maintenant si la grève sera suivie. Les salariés de Donges ont connu de longs mois d'arrêts pour Covid puis maintenance, avant un mouvement de grève au printemps dernier pour réclamer notamment des embauches. En deçà d'un certain seuil de grévistes, la raffinerie peut continuer à tourner.

