La raffinerie de zinc Nyrstar à Auby va fermer ses portes pendant deux mois à cause des prix de l'électricité

C'est une décision inédite et radicale pour l'entreprise Nyrstar. La raffinerie de zinc, installée à Auby dans le Douaisis (Nord), va fermer pendant deux mois à compter du 2 janvier 2022. La décision a été annoncée en comité social et économique jeudi 16 décembre 2021. C'est une nouvelle conséquence de la hausse des prix de l'électricité.

En ce moment, la production coûte dix fois plus cher qu'habituellement. Nyrstar consomme l'équivalent de l'électricité de la ville de Lille et sa banlieue. "C'est juste intenable. C'est comme si on demandait à un transporteur routier de payer son gasoil non pas 1 euro 50 mais 15 euros, justifie Xavier Constant, le directeur du site. Et ce n'est pas parce que l'usine d'Auby est moins efficace qu'un autre concurrent. Il n'y a pas un producteur de zinc qui peut produire dans ces conditions."

Les salaires sont maintenus

La décision touche 300 salariés en CDI. Mais l'entreprise a décidé de maintenir les salaires à leur niveau normal jusqu'à la reprise annoncée le 1er mars. Les opérations de maintenance et d'entretien continueront et les employés suivront des formations. Mais le délégué syndical CGT de Nyrstar, Nasser Sadki, s'inquiète de la suite : "C'est la première fois que le site est mis à l'arrêt, et si on est capable de le faire une fois, qui dit qu'on ne pourra pas le faire une seconde fois. Et à terme, c'est la question de la rentabilité du site qui pourrait être posée."

C'est un gros travail de préparation que d'arrêter les grands fours de la raffinerie Nyrstar d'Auby, à partir du 2 janvier 2022. © Radio France - Théo Boscher

La direction assure que la situation est exceptionnelle. En temps normal, l'entreprise bénéficie d'un contrat avec l'État français qui lui permet de bénéficier d'un prix de l'électricité plancher. Sauf qu'avec la hausse des prix, beaucoup plus d'entreprises se tournent vers ces contrats. Il y a donc moins d'électricité disponible au total puisque la Commission européenne fixe un plancher.

Pas forcément de reprise en mars

En janvier et en février, l'électricité coûte de toute façon plus cher puisque davantage de monde en utilise pour se chauffer. Les prix grimpent et donc c'est encore plus difficile à suivre pour Nyrstar. De plus, plusieurs centrales nucléaires sont à l'arrêt cet hiver pour des réparations.

Sauf que Ludovic Bouvier, le responsable régional de la CGT Métallurgie, craint que le cas de Nyrstar ne fasse tache d'huile : "À un moment ou un autre, on peut se poser la question qu'il y ait une contagion sur l'ensemble de l'industrie. La solution, ce serait que le gouvernement intervienne pour faire baisser les prix ou bien qu'il fasse pression auprès de la Commission européenne pour qu'elle relève le plafond d'électricité disponible."

Pour le moment, Nyrstar envisage une reprise des activités le 1er mars, même si le directeur Xavier Constant glisse que "il y a une incertitude sur le mois de mars, on va attendre de voir mais on sera beaucoup plus confiant au printemps".