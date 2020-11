Coronavirus : la raffinerie Total de Donges à l'arrêt pour plusieurs mois

Le groupe pétrolier Total a décidé d’arrêter la production de sa raffinerie de Donges pour plusieurs mois ! Décision prise à cause de la situation économique liée à l'épidémie de Covid-19, selon nos confrères de France Info. La direction précise qu'il s’agit d’un "arrêt conjoncturel". "Le Covid-19 impacte la consommation des produits pétroliers. Il y a une baisse des marges de raffinage. Dans ce contexte, la raffinerie de Donges fonctionne à perte", selon un responsable de Total.

Les salariés vont continuer à travailler pour surveiller les installations

Le redémarrage sera programmé en fonction de l’évolution de la situation économique. Lors du premier confinement, elle avait fonctionné à débit minimum. Il n’y aura pas de mesure de chômage partiel sur le site car les équipes vont rester sur place pour surveiller les effets du refroidissement des équipements qui risque de provoquer des fuites. Elles seront aussi appelées à effectuer des opérations de maintenance.

Pas d'impact à la pompe

Total assure également qu’il n’y aura pas non plus de répercussions pour les clients car les stocks de produits raffinés sont "très hauts" et suffiront à à répondre à la demande.

La CGT "vigilante" mais pas inquiète

Cet arrêt n'inquiète pas non plus la CGT pétrochimie. Elle se dit "vigilante", mais sans inquiétude donc à ce stade sur un redémarrage. Le syndicat souligne que le projet de modernisation du site à hauteur de 450 millions d’euros se poursuit, signe que l’avenir de la raffinerie semble assuré.

La raffinerie de Donges produit 220 000 barils par jour et compte environ 650 salariés fixes.