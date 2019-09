La raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher à l'arrêt pendant deux mois pour une inspection générale

La plus grande raffinerie de France s'arrête de tourner pendant deux mois. Le site de Total va être inspecté de fond en comble, des travaux de maintenance et de modernisation vont être effectués.

Gonfreville-l'Orcher, France

"On va tout ouvrir", résume Philippe Durand, le responsable du grand arrêt de la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime). En effet, à partir de ce mercredi, le site, la plus grande raffinerie de France, s'arrête de tourner pour deux mois, afin de réaliser des travaux de maintenance et de modernisation.

"Pour les installations qui sont soumises à la directive Seveso, nous devons tous les 6/7 ans, réaliser une grande installation générale", explique Philippe Durand, invité de France Bleu Normandie.

3 000 intervenants extérieurs, 110 millions d'euros d'investissement

Pour ce chantier, les salariés du site sont mis à contribution : "Il y a d'abord une première phase d'arrêt des unités pour les mettre en sécurité, explique encore Philippe Durand. Ils vont encadrer les travaux, s'assurer qu'ils soient réalisés dans le timing et la qualité prévus." Total fait appel également à des sous-traitants : 3 000 intervenants extérieurs seront sur le site pendant deux mois. Ils ont été recrutés dans la région, mais aussi ailleurs en France et dans d'autres pays européens.

Outre les travaux de maintenance, Total profite de ces deux mois pour moderniser ses installations. Les fours notamment vont être modifiés pour réduire la consommation de combustibles de la raffinerie et donc ses rejets de dioxyde de carbone.

L'ensemble des investissements réalisés se monte à 110 millions d'euros. S'ajoute à cela le manque à gagner pour Total. "Ce manque à gagner est pris en compte dans les prévisions budgétaires puisque l'arrêt a été prévu plusieurs années à l'avance", conclut Philippe Durand.