La RATP va recruter 100 agents de sûreté en 2022

Gare de Lyon, quai du RER A. Un simple contrôle de formalité réalisé par Adil, pilote d’équipe de la sûreté RATP. A ses côté, deux nouvelles recrues qui viennent de valider leur quinze semaines de formation. Pour Lhitisone, c’est la découverte d’un nouveau monde. "Avant, je faisais complètement autre chose, j'étais réceptionniste dans un hôtel", confie au micro de France Bleu Paris le trentenaire.

Jérémy, lui, a alterné entre vente et manutention, avant de passer le concours pour intégrer le Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR), il y a sept mois. "Ce qui m'a convaincu? Il n'y a pas de routine, on touche vraiment à tout", explique-t-il. "On est confrontés à tout un tas de faits différents chaque jour. On est avec des coéquipiers qui sont là pour nous épauler. Le travail en équipe m'a tout de suite plu."

Perspective d'évolution

Un changement de vie radical pour les deux hommes, avec à la clé, un salaire de base de 2000 euros et des perspectives en vue. "La RATP est une grande entreprise, avec beaucoup de possibilités d'évolution", avance Lhisitone. "Avec le Grand Paris, les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a des choses à faire. la RATP, c'est l'avenir."

Sur le terrain, leur jeunesse dans le métier ne transparaît pas, bien au contraire. Quelques minutes plus tard, un homme, sans titre de transport est arrêté et contrôlé par Jérémy. "Il ne portait pas de masque, et surtout, il n'avait pas de titre de transport. Nous sommes agréés pas le procureur de la République, ce qui nous permet de constater les infractions par procès verbal." Le jeune homme s'en tirera avec une amende de 100 euros.

Un agent sur 70 retenu au concours

Verbaliser, orienter les usagers, n’est pas un métier à la portée de tout le monde, la sélection est drastique. Car les responsabilités sont importantes. "Il y a beaucoup de candidats mais très peu d'élus", confirme à France Bleu Paris Didier Robidoux, le directeur de la sureté à la RATP. "_On retient un candidat sur 70_, une sélection très pointue, tant d'un point de vue physique qu'intellectuel et psychotechnique car ces agents seront assermentés par le procureur de la république, ils détiendront une arme. Ils auront donc de grosses responsabilités et de grosses attentes, de notre part, mais aussi de la part des usagers."

La condition sine qua non pour éviter les couacs. "C'est vraiment un choix assumé de ne prendre que les meilleurs. Cela fait plus de 20 ans qu'il n'y a jamais un seul fait ennuyeux ou dommageable pour nos usagers", se félicite le patron de la GPSR.

Cette année une centaine d’agents seront recrutés par la RATP, le groupe de transport qui vise en 2022 l’embauche de plus de 6700 nouveaux collaborateurs.