La recherche de stage, point noir des jeunes en formation

Le site castelroussin du CCI Campus Centre propose une dizaine de formations dans des domaines tels que la vente, l'informatique ou encore le secrétariat. La recherche de stages pour ses étudiants n'est jamais une mince affaire. Mais cette année est particulière. Dans chaque promotion, quelques semaines avant le début des stages, une partie des élèves était encore sans solution.

Des stages acceptés puis annulés

Dans le cursus vendeur-conseiller commercial, juste avant le premier stage de décembre, quatre jeunes n'avaient rien trouvé. C'était le cas de Saïda : "On a commencé à chercher en septembre, mais c'était souvent la même réponse. Compte tenu du contexte sanitaire, on ne peut pas vous prendre. Le confinement n'a rien arrangé. Même les entreprises qui avaient accepté ont finalement décliné". En désespoir de cause, le jeune femme a tout de même été prise par l'association des boutiques de Châteauroux, ce qui lui permettra de faire valider sa formation. Elle cache difficilement sa déception de ne pas avoir pu se tester sur la vente et le contact clients, le cœur du métier auquel elle se destine.

La distanciation sociale en cause

Les futurs vendeurs ne sont pas les seuls à éprouver des difficultés. Dans le cursus des assistants de direction, quatre étudiants sont encore en recherche de stage. "Pourtant, dans ce domaine, la recherche est d'habitude facilitée, car le spectre des entreprises susceptibles d'accueillir des stagiaires est large. Mais il y a la question de la distanciation sociale à respecter, les locaux ne sont pas toujours adaptés, explique la responsable pédagogique du campus, Christelle Berthouloux. La crise sanitaire, c'est aussi un surplus de travail. Certains tuteurs nous disent qu'ils n'auront pas le temps de s'occuper d'un stagiaire".