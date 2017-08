La récolte 2017 des Lentilles Vertes du Berry moins bonne que l’an passé

Semées au Printemps dernier, les lentilles vertes du Berry étaient récoltées ce mois-ci en juillet et les rendements sont moins bons que ceux de 2016.

2016 avait été une bonne année, 2017 s’annonce plus décevante. La récolte à peine terminée, les producteurs de Lentilles Vertes du Berry annoncent déjà une baisse de leurs rendements en raison des aléas climatiques du mois de juin : entre 1,5 et 2 tonnes de lentilles seront récoltées cette année, contre 2 tonnes l’an passé.

Un coup de chaud et des orages

Ces rendements moindres s’expliquent par le coup de chaud du mois de juin. "Il aurait fallu moins de chaleur, en juin les lentilles sont en fleurs, avec des températures à 35 degrés il fallait s’attendre à une récolte moindre, c’était inévitable", explique François Perrot, producteur à Availles (près d’Issoudun) et Président de l'association de la Lentille Verte du Berry.

Cette structure regroupe 45 producteurs de lentilles principalement dans l’Indre, mais aussi dans le Cher. Sur le secteur de Levroux et Brion (36) certaines parcelles ont même été entièrement détruites après les orages de grêle du mois de juin.

Une lentille un peu plus claire et moins grosse, mais toujours de bonne qualité"

François Perrot et Cécile Taillandier vous feront déguster la nouvelle Lentille en septembre à Vatan. © Radio France - Jonathan Landais

"En 2016 c’était complètement différent, on avait eu 200 mm d’eau en juin, mais la pluie s’était arrêtée à la fin de la floraison et tout le cycle d’après s’était bien passé, on avait eu une belle récolte (...) cette année la lentille est de couleur un peu plus claire et moins grosse, mais ça n’enlève rien à sa qualité, la Lentille Verte du Berry est un produit Label Rouge et IGP (label européen)".

Un marché en forte hausse

Malgré la récolte un peu moindre, le carnet de commandes sera honoré normalement. "Cette année on avait mis en place 50 hectares de lentilles en plus (750 contre 700 en 2016), donc nous ne serons pas en manque pour nos clients actuels", explique Cécile Taillandier de la société Cibèle qui commercialise la lentille verte du Berry.

On exporte aussi à Dubaï depuis cette année"

Le marché de la lentille est en pleine expansion. L’an passé la société Cibèle a vu sa croissance bondir... de 20% ! Cinq nouveaux producteurs ont été habilités à rejoindre le groupement et de nouveaux marchés ont été conquis en Allemagne ou au Japon. "On a fait aussi Dubaï aux Emirats arabes Unis avec une commande bien spécifique : celle du sachet en toile, comme quoi la lentille verte du Berry s’ouvre sur d’autres continents".

Pour satisfaire la demande, la société Cibèle va même embaucher d’ici la rentrée un deuxième trieur. Le travail de tri des lentilles récoltées cet été se poursuit en effet jusqu'en décembre dans l’usine située le long de la RN 151, entre Issoudun et Charost.