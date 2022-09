La récolte 2022 de la noix de Grenoble AOP commence, impactée par la sécheresse

Ce lundi 26 septembre 2022 commence la récolte de la noix de Grenoble AOP. Des noix dont l'appellation d'origine contrôlée s'étend sur 259 communes à cheval entre le Nord Drôme, l'Isère et la Savoie. Pour 7000 hectares de vergers. Les fortes chaleurs de cet été ont un impact mesuré sur la saison.

Christian Nagearaffe, membre du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble AOP et nuciculteur à Montmiral au nord de Romans

C'est le grand jour pour l'ensemble des nuciculteurs qui produisent la noix de Grenoble AOP, une appellation qui concerne 259 communes étendues entre le nord-Drôme, l'Isère et la Savoie. Ce qui représente 7000 hectares de noyers. Mais après la très forte sécheresse de cet été accompagné de longs épisodes de canicule, les noix AOP sont-elles au rendez-vous ?

" La sécheresse a laissé des traces"

A Montmiral, dans les 40 hectares de noyers de Christian Nagearaffe la sécheresse a laissé des traces. Certaines feuilles sont jaunies voire desséchées. Les noix elles, sont d'un calibre bien inférieur à ceux connus l'an dernier après un été pluvieux. Mais sur les arbres, il y en a suffisamment pour que la récolte ne soit pas mauvaise explique le membre du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble AOP. Ce qui a permis d'épargner la moitié des arbres c'est bel et bien l'irrigation des sols.

En conséquence, "au moins 70% de la récolte est sauvé" constate le producteur. Le constat est autrement plus délicat sur les parcelles non-irriguées. Là, les arbres ne produisent presque rien et pourraient même finir par mourir dans les 10 prochaines années. Parcelles où les rendements seront divisés par deux cette saison, pour un manque à gagner de minimum 20 000 € par hectare et ça concerne 20 hectares.

"On compte sur la pluie cette semaine"

Sur les arbres en forme, les noix sont bien là mais quasiment toutes sont encore enfermées dans le brou de noix. Pour qu'il s'ouvre et que la récolte soit vraiment lancée, il faudrait que cette carapace verte se déchire d'elle-même. Mais pour cela, il faut que les fruits puissent se gorger d'eau mais "on compte sur la pluie de cette semaine et ça devrait être bon" espère Christian Nagearaffe. La récolte dure en moyenne trois semaines.

Le brou de noix s'ouvre - lancement de la récolte des noix de Grenoble AOP. © Radio France - Erwan Chassin

Mais pour pouvoir dire que la saison est bonne, il faut attendre de soumettre les produits sur les marchés internationaux. Sachant qu'avec ces 40 000 tonnes de noix récoltées en moyenne chaque année dont 13 tonnes de noix de Grenoble AOP, la France est le troisième exportateur mondial. Elle arrive derrière les 160 000 tonnes du Chili et les 700 000 des Etats-Unis. Mais les noix françaises se vendent en général plus cher que les autres notamment grâce aux différentes AOP qui garantissent la grande qualité de ces produits.