La récolte 2022 de pommes de terre s'annonce "catastrophique" à cause de la sécheresse

Énième conséquence de la sécheresse historique qui frappe la France : la récolte 2022 de pommes de terre s'annonce "catastrophique" explique ce vendredi 26 août l'Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT). Selon eux, le recul pourrait être "d'au moins 20% par rapport à la moyenne des 20 dernières années", soit la plus mauvaise récolte enregistrée depuis l'année 2000. L'UNPT sollicite "une réunion d'urgence" au ministre de l'Agriculture", chiffrant à "plus de 200 millions d'euros" les pertes pour les producteurs selon ses premières estimations.

Alors que la récolte débute, cette réunion d'urgence viserait à engager dès à présent de premières mesures d'aide "qui permettront à la France de conserver son rang de premier exportateur mondial de pommes de terre", expliquent les producteurs. En 2021, la France avait produit environ 8 millions de tonnes de pommes de terre, pour un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros. Les producteurs évaluent pour cette année des pertes de rendement moyens de 20% mais qui pourraient aller jusqu'à plus de 30% voire 50% localement pour les pommes de terre non-irriguées.

Revaloriser les prix et mettre en place un dispositif d'aide exceptionnel

Parmi les pistes envisagées par l'UNPT pour garantir la pérennité économique des exploitations, elle "appelle dès à présent à la revalorisation des prix payés aux producteurs et une meilleure répartition de la valeur ajoutée notamment avec la grande distribution, à l'assouplissement contractuel des volumes engagés non livrés par les producteurs et à l'amorce rapide d'une réflexion sur la mise en place d'un dispositif d'aide d'Etat exceptionnel". "Les producteurs ne prendront pas seuls la responsabilité des pertes exceptionnelles engendrées par cet épisode climatique hors norme", prévient l'UNPT. Aujourd'hui, sur un kilogramme de pomme de terre acheté en supermarché, 20% va au producteur et 50% au distributeur.