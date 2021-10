La récolte de miel très mauvaise aussi dans les Pyrénées-Orientales

Certains miels s'annoncent difficiles à trouver et/ou chers dans les Pyrénées-Orientales. "Notre production de miel d'acacia est déjà réduite, mais là, elle sera quasiment nulle", prévient Michel Barcelo, apiculteur et président de la coopérative d'Ortaffa, l'une des plus importantes du département. "Les miels de rhododendron et de framboisiers aussi seront rares. Tous les miels ont souffert mais ceux produits en montagne, dans le massif du Canigou notamment, ont été encore plus impactés".

Le constat est le même partout en France : seulement 8.000 à 10.000 tonnes seront récoltées en France, c'est moitié moins que 2020. Selon l'Union nationale de l'apiculture française, "c'est la pire année de l'apiculture française".

Des apiculteurs dans le rouge

2021 avait pourtant bien commencé pour les abeilles catalanes. Grâce à hiver doux dans le département, la récolte de miel de bruyère blanche a été plutôt bonne, mais "les choses se sont ensuite dégradées. Il y a d'abord eu ce gros coup de froid, le gel au printemps avant les fortes chaleurs et la sécheresse. Certains producteurs se retrouvent dans le rouge, d'autant de plus que les stocks des dernières récoltes sont faibles." Marcel Barcelo redoute maintenant des dépôts de bilan. Il constate aussi que, dans les Pyrénées-Orientales, "les structures apicoles sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus petites. Seuls les bons techniciens s'en sortent."