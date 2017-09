La recyclerie à Saint-Amand-En-Puisaye : la deuxième chance des objets

Ce lieu, créé il y a moins d’un an à Saint-Amand-En-Puisaye, permet de donner une deuxième vie aux objets voués à la poubelle : vaisselle, bibelots, livres... on y trouve de tout. Pour éviter de jeter ce qui peut encore servir.

C’est le paradis des nostalgiques, l'Eden des farfouilleurs, le Graal des chineurs... La recyclerie, à Saint-Amand-En-Puisaye, a ouvert ses portes en décembre 2016. C’est un grand hangar bourré d’objets en tout genre : des couverts en argent côtoient de vieilles casseroles. Des jouets anciens cohabitent avec des peluches orphelines.

Il y a des bibelots, de la vaisselle, quelques vélos et du petit électro-ménager. "On prend tout sauf le gros électroménager et le textile. On évite aussi de prendre trop de livres pour ne pas faire de concurrence aux bouquinistes du coin", explique Jean-Charles Lorioux, le président de l'association « La recyclerie ».

Le plus souvent, ces objets proviennent de particuliers qui les apportent directement. Les bénévoles écument aussi régulièrement les déchetteries de Puisaye. "Nous avons signé une convention avec la communauté de communes", précise Jean-Charles Lorioux.

15 bénévoles s'occupent de la boutique. © Radio France - Delphine Martin

Le but du lieu est de redonner vie aux objets condamnés prématurément. Pour éviter de jeter ou de détruire des choses qui peuvent encore servir. Une philosophie qui a séduit Odile, de Saint-Amand, bénévole : "C’est l’idée que le moins de choses possibles soient détruites quand elles ont encore un usage", explique la retraitée. "C’est mieux que le gaspillage. Ça guérit de l’accumulation des objets nouveaux. Sans compter le plaisir de la découverte", ajoute la bénévole en souriant.

Entre les étagères, au rayon bibelot, on trouve Jean-Paul. Il habite à côté et il vient souvent faire un tour à la recyclerie : J’adore ça ! Fouiller, Fouiner, chercher des petites choses… Je cherche plutôt des objets des années 50 mais ici, il y a de tout. Et c’est vraiment un endroit très sympathique !" Même chose pour Flore, qui a trouvé des assiettes en Fayence de Giens pour trois fois rien. Elle préfère les objets anciens : "Je trouve que l’ancien est plus beau. Tout simplement. Et plus résistant", affirme la jeune femme.

La recyclerie est ouverte deux jours par semaine. © Radio France - Delphine Martin

C’est vrai que les prix sont souvent anecdotiques : "Les prix sont fixés à la louche. Par exemple 5 verres pour un ou deux euros. En général, les gens trouvent qu’on n’est pas cher et il n’y a même pas de négociation, pas vraiment de marchandage", confirme Jean-Charles Lorioux. Avec les (petits) bénéfices des ventes, l’association espère pouvoir créer un emploi. Dès l’an prochain, elle compte aller encore plus loin dans la philosophie de la récupération et créer un atelier de réparation pour les vélos et le petit électroménager.

L’association de la Recyclerie compte 80 à 90 adhérents, dont une quinzaine de bénévoles qui assurent le fonctionnement de la boutique.

INFORMATIONS PRATIQUES :

_*La Recyclerie est ouverte le mercredi de 14h à 17 et le samedi de 10h à 17h _

_89 route de Cosne à Saint-Amand-En-Puisaye _

06.32.98.73.39.

