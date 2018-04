La rédaction vauclusienne du journal La Marsellaise ferme

Par Jean-Pierre Burlet, France Bleu Vaucluse

La Marseillaise à Avignon - et en Vaucluse c'est terminé. L'agence d'Avignon ferme ses portes et les 2 derniers salariés (un journaliste et une publicitaire) vont être touchés par un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui prévoit la suppression de la moitié des emplois restants au journal.