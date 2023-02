La Redoute : des salariés vont toucher 100.000 euros, en moyenne, suite au rachat par les Galeries Lafayette

C'est la belle histoire de ce début d'année. Un millier de salariés de La Redoute vont se partager une enveloppe de 100 millions d'euros, soit en moyenne, 100.000 euros par salarié. Un jackpot permis par l'actionnariat salarié, lancé alors que la marque était en difficulté.

ⓘ Publicité

Une mise de départ d'une centaine d'euros

Pour bien comprendre, il faut remonter à l'année 2014. La Redoute, l'entreprise de vente par correspondance basée a Roubaix (Nord), est en grande difficulté. Elle appartient au groupe de luxe Kering, qui la revend pour 1 euro symbolique à deux dirigeants de l'entreprise, Eric Courteille et Nathalie Balla.

Pour aider au redressement de l'entreprise, les deux patrons invitent tous les salariés à investir un peu d'argent et à monter au capital. Environ un millier répondent à l'appel, avec une mise d'environ 100 euros.

La Redoute, une marque revenue au sommet

Très vite, les comptes de l'entreprise se redressent. En 2018, les Galeries Lafayette rachètent 51% des parts et deviennent actionnaire unique en décembre 2022. L'entreprise est aujourd'hui valorisée à 1 milliard d'euros.

Avec le rachat total par les Galeries Lafayette, les salariés dea La Redoute vont donc toucher jusqu'à 1.000 fois la somme investie. Contactée par Le Parisien/Aujourd'hui en France , Isabelle s'est félicitée d'avoir été "parmi la petite poignée [de salariés] à accepter de participer à ce petit jeu, car on ne savait pas où ça nous menait". "Je me suis dis : si ça passe, tant mieux, si ça casse, tant pis. J'ai investi 100 euros et je viens de toucher 80.000 euros, ça a été une belle surprise. On avait un rêve : faire un voyage au Japon ! On va peut-être aussi investir 'dans la brique' comme on dit, pour préparer la suite", confie-t-elle.

Les salariés des Galeries Lafayette inquiets

Cette annonce tombe au moment où les salariés des Galeries Lafayette (désormais propriétaires à 100% de La Redoute) font part de leur inquiétude face aux difficultés traversées par leur actionnaire, l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon. C'est déjà lui qui était propriétaire de Camaïeu, par l'intermédiaire de sa holding Hermione People & Brands (HPB). Camaïeu a été liquidé en septembre 2022. D'autres enseignes détenues par Michel Ohayon sont en grande difficulté, comme Go Sport et Gap.

Des débrayages ont été observés mardi dans 26 magasins Galeries Lafayette à l'appel de la CFDT, premier syndicat au sein du groupe. Les salariés réclament la transparence sur la situation financière de la maison mère. De son côté, HPB assure "qu'aucun plan social ni fermeture de magasin n'est programmé".