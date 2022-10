La référence à la Normandie peut être maintenue sur les camemberts produits par le groupe mayennais Lactalis

C'est une nouvelle étape judiciaire dans le différend qui oppose Lactalis aux producteurs de camemberts AOP (Appellation d'origine protégée) : les camemberts produits par Lactalis peuvent continuer à faire référence à la Normandie sur leurs étiquettes. Le groupe laitier mayennais a saisi, par l'intermédiaire de trois de ses filiales en Normandie, le juge des référés du tribunal administratif de Caen. Dans une ordonnance, rendue le 11 octobre, la justice suspend une injonction de la direction départementale de protection des populations (DDPP), qui fait partie de la préfecture de la Mayenne. Lactalis devait mettre en conformité ses étiquettes de camembert, ne bénéficiant pas de l'AOP, à la demande de la répression des fraudes. Une injonction "qui ne repose sur aucun texte, elle est totalement abusive", dénonce Julia Bombardier, une des avocates de Lactalis.

De l'étiquette Fabriqué en Normandie à l'origine normande du lait

La préfecture de la Mayenne souhaitait interdire toute référence à la Normandie sur les camemberts non-AOP, comme ceux produits par Lactalis. "On n'a plus le droit selon l'administration de mettre un blason normand, on n'a pas le droit d'indiquer lait normand, on n'a pas le droit de mettre des maisons à colombage, on n'a pas le droit de faire référence aux producteurs normands. On est donc bien au-delà de la simple mention Fabriqué en Normandie", détaille Julia Bombardier.

De nombreux producteurs laitiers normands, qui possèdent l'Appellation d'origine protégée, s'opposent régulièrement au groupe mayennais Lactalis. Ils dénoncent notamment cette mention Fabriqué en Normandie sur les camemberts de la marque Président, produits par Lactalis : elle peut, selon eux, prêter à confusion et induire en erreur les clients. L'avocate de Lactalis, Julia Bombardier, à l'inverse, souligne que les règles d'étiquetage sont très précises et ont été définies avec les "producteurs d'AOP". "Par exemple, le terme Fabriqué en Normandie doit être écrit en plus petit, il ne doit pas être collé au terme camembert", retrace-t-elle. Selon l'avocate du groupe, si ces références à la Normandie disparaissaient, toute la filière de production du camembert pourrait être mise à mal.

"Le risque aujourd'hui, il est simple, c'est que le consommateur, qui est attaché à l'origine des produits, ne va plus consommer le camembert normand parce il ne saura tout simplement plus qu'il est normand", pointe du doigt Julia Bombardier. Les exportations de camemberts, sans étiquette où apparaît l'origine normande du produit, pourraient également diminuer, selon l'avocate de Lactalis.

L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen concerne également les camemberts de la marque Le Châtelain et Cœur de Normandie. Ces camemberts sont produits notamment par trois filiales de Lactalis à Domfront (Orne), Sainte-Cécile (Manche) et Clécy (Calvados). Ce sont ces trois filiales normandes qui ont saisi la justice alors que l'injonction de la préfecture de la Mayenne visait Lactalis, dont le siège social est situé à Laval. Selon leur avocate, Julia Bombardier, la disparition de la référence à la Normandie sur ces fromages menaçaient de "tuer la filière", ce qui explique la procédure en référé.

Il faut désormais que le tribunal administratif de Caen examine le dossier sur le fond et tranche sur l'existence ou non des références à la Normandie sur les camemberts produits par Lactalis. Aucune date d'audience n'est pour l'instant fixée, cela peut prendre plus d'un an.