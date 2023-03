La réforme des retraites : des actions dans les Ardennes ce mercredi

Une cinquantaine de bloqueurs près du centre commercial Carrefour de la Croisette. Ils ont pris position vers 8h ce matin. L'accès à la zone commerciale et industrielle est perturbée. Autre action de la CGT, un peu plus tôt, et en pleine nuit, c'est un autre rond-point qui a été bloqué, en direction du centre Cora de Villers-Semeuse. Un barrage filtrant à été mis en place vers 3h30 du matin, à l'heure de l'embauche des salariés de Stellantis ( groupe automobile né de la fusion du PSA-Fiat et Chrysler). Les manifestants entendent bien marquer une nouvelle fois leur opposition à la réforme des retraites, portée par le gouvernement. la CGT des Ardennes qui s'est déjà illustrée la semaine dernière en coupant le gaz et l'électricité à plus d'un millier d'abonnés .

ⓘ Publicité

barrage filtrant mis en place par la CGT © Radio France - Alexandre Blanc