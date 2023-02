La réforme des retraites : "une provocation" estime Dominique Méda

Dominique Méda a beaucoup travaillé et écrit sur le thème du travail et des politiques sociales. Aujourd'hui elle plaide pour que l'on rende le travail soutenable, un préalable dit-elle avant de parler de la réforme des retraites. Pour Dominique Méda, qui a été conseillère "travail" pour Benoit Hamon, lors de la présidentielle de 2017, on a vraiment un problème de conditions de travail en France d'où les réactions fortes d'opposition à cette réforme des retraites.

Trop de personnes arrivent cassées à l'âge de la retraite

Trop de personnes arrivent cassées à l'âge de la retraite et ne peuvent pas se projeter plus longtemps dans le travail poursuit Dominique Méda. Le travail serait associé à l'idée de mal être pour trop de salariés. Des douleurs aux membres signalés par 57% des travailleurs, maux de dos pour 54%, de tête et d'anxiété. Dominique Méda s'appuie sur une enquête d'Eurofound, réalisée en 2021 auprès de 70 000 européens de 36 pays. Près d'un quart des travailleurs en Europe seraient exposés au risque de dépression. Dans ce classement européen, la France figure en queue de peloton sur différentes catégories. Selon cette même étude, 57% des salariés français se plaignent de positions douloureuses ou fatigantes, contre 43% en Allemagne et 50% sur une moyenne européenne.

Quelles réponses apporter?

Revoir l**'organisation** du travail, rendre du pouvoir aux salariés sur leur travail et dans l'entreprise. est sans doute une des clefs dit Dominique Méda qui se souvient du témoignage d'une salarié déjà rencontrée en 2015 ( pour son livre Travailler au XXIè siécle. Des salariés en quète de reconnaissance chez Robert Laffont) qui lui disait " comment voulez-vous que mon manager me reconnaisse puisqu'il ne connait pas mon travail". Il n'y a aucune épidémie de flemme ajoute Dominique Méda, les français sont fatigués oui, fatigués par la crise sanitaire, climatique, l'inflation, la guerre. Parlons de cela avant de parler retraite.

