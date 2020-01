La députée LREM Catherine Fabre tient à rassurer après sept semaines de conflit contre la réforme des retraites. Pour la responsable du texte du projet de loi pour le groupe En Marche à l'Assemblée, invitée ce vendredi matin sur France Bleu Gironde, cette réforme est ambitieuse, juste et nécessaire.

La réforme des retraites va bénéficier aux plus fragiles défend la députée girondine Catherine Fabre

Bordeaux, France

La réforme des retraites est une réforme sociale juste : Catherine Fabre n'a cessé de le répéter ce vendredi matin sur France Bleu Gironde. En cette septième semaine de conflit interprofessionnel et intersyndical, la députée LREM a tenu à rassurer les inquiets : ce sont les personnes les plus fragilisées comme les femmes ou les carrières précaires qui vont bénéficier de cette réforme juste et redistributive.

La députée de Bordeaux connait bien le texte du projet de loi puisqu'elle en est la responsable pour le groupe En Marche à l'Assemblée Nationale. Elle assure que des gages ont été donnés aux enseignants par exemple, et l'étude d'impact dévoilée par le gouvernement, apportera les réponses chiffrées. La députée espère ainsi sortir par le haut de ces mouvements d'inquiétude.

