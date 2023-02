La réforme des retraites "va dans le bon sens", selon un réseau de dirigeants de PME

La réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale ce lundi 6 février. Le lendemain, une troisième journée de grève et de mobilisation est prévue partout en France. Pour les chefs d'entreprises de CroissancePlus, un réseau de dirigeants de petites et moyennes entreprises, cette réforme "va dans le bon sens", affirme Audrey Louail, présidente de CroissancePlus. La présidente bretonne était l'invitée de France Bleu Armorique ce lundi.

France Bleu Armorique : Que pensez vous de cette réforme ?

Audrey Louail : La réforme des retraites proposée par le gouvernement va dans le bon sens. Elle permet d'offrir une perspective financière acceptable pour notre pays sans dégrader la compétitivité de notre économie et de nos entreprises.

On entend votre point de vue, mais comment faire lorsque la majorité des Français est opposée à cette réforme ?

Le problème, c'est que cette réforme nécessite un effort collectif. Elle nécessite d'être comprise par tous. On a 42 régimes différents, avec chacun ses règles. Notre système de retraites est complexe et il suscite beaucoup d'incompréhension. Donc c'est tout à fait normal que ce soit absolument difficile à comprendre. Il faut se rendre à l'évidence : on ne peut plus vivre à crédit et le régime actuel va dans le mur. Les retraites représentent un quart de la dépense publique, 14 % du PIB. Donc si on ne fait rien, de toute façon, le Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, s'accorde sur le fait qu'en 2040, le déficit des retraites représentera entre 12 et 20 milliards d'euros par an. Donc on n'a pas le choix.

Concernant les séniors, le gouvernement envisage d'étendre aux entreprises de plus de 50 salariés, son "index séniors". Une sorte d'indice qui permet de connaître la part des seniors employés dans les entreprises et en cas d'indice faible, il pourrait y avoir des sanctions. Êtes-vous d'accord avec ce système ?

Non, plutôt contre. Pour moi, l'employabilité des seniors, elle, ne se résout pas à coup de quotas et à coups de pénalités. Parce que d'abord, il ne faut pas oublier que dans nos TPE, PME, il n'y a pas de plan de départs anticipés à la retraite comme il peut y avoir dans les grands groupes. Si je regarde sur le réseau CroissancePlus, on a 15.000 postes qui sont ouverts aujourd'hui chez nos adhérents, à peu près 16 % des effectifs non pourvus compte tenu de la pénurie de main d'œuvre. Le pouvoir de décision est chez les candidats, il n'est pas dans les entreprises. Ensuite, nous, on s'adapte. Donc, je pense qu'il faut voir vraiment la séniorité comme un atout pour l'entreprise et pas comme une charge humaine et financière."