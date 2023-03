La réforme des retraites vue par les étrangers du Limousin

Ce mardi a lieu la dixième journée intersyndicale de manifestation contre la réforme des retraites. Après deux mois de grèves et de manifestations les opposants au décalage de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans restent mobilisés. Un mouvement comparable à ceux déjà vus en France en 1995 ou 2010 par exemple, toujours sur la question des retraites. Mais pour les étrangers du Limousin, une telle mobilisation peut surprendre.

ⓘ Publicité

Un mouvement social peu imaginable ailleurs

C'est le cas de Déborah Taves, une américaine qui vit depuis 20 ans à Saint-Setiers (Corrèze). Selon elle, un mouvement comparable ne peut pas arriver dans son pays, où les gens peuvent prendre leur retraite à 67 mais sont incités à aller plus loin. Aux Etats-Unis, on regarde d'un bon œil les manifestants qui veulent arrêter de travailler jeune, c'est la méthode qui est plus décriée : "Il vaut mieux prendre le train sans payer. Cela ferait plus de mal que de les bloquer", assure Déborah. De l'autre côté des Alpes, en Italie, ce mode de grève est, en revanche, envié. Comme l'assure l'entraîneur du CSP Limoges, Massimo Cancellieri : "Quand il y a une grève [en Italie] dans les transports par exemple, tout le monde travaille. Donc, où est la grève ?".

En Angleterre la réforme des retraites est passée plus facilement

Samantha Parry est plus mitigée. Cette Anglaise habite Espagnac (Corrèze), près de Tulle, depuis 15 ans. Elle comprend les manifestants mais trouve exagéré de refuser de travailler deux ans de plus. En Angleterre, l'âge de départ à la retraite est à 67 ans depuis une réforme de 2016, qui n'avait pas provoquée une mobilisation comparable à celle de la France. "En Angleterre, l'âge de départ à la retraite, c'est 67 ans pour tout le monde, femmes et hommes, rappelle Samantha Parry. Donc, quand on regarde la différence entre 62 et 64 ans, on se dit "Oh, ok ! Oui, c'est pas bon, etc... Mais c'est mieux que 67 ans". Donc je comprends les gens qui ne sont pas contents de la façon dont Macron a fait, sans un vote du Parlement. Mais en même temps il faut payer pour la retraite des gens. Donc il faut faire quelque chose."

Même si elle se décrit davantage comme républicaine que royaliste, elle trouve dommage que le mouvement social ait conduit à l'annulation de la visite du roi Charles III en France, initialement prévue de ce dimanche à mercredi.