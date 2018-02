Et si la nouvelle politique de stationnement niçoise était contournée par un récent jugement de la Cour de cassation ? L'autorité suprême vient de confirmer un jugement de 1995 : il n'est pas possible de multiplier les avis de contravention pour un seul et même stationnement irrégulier.

Nice, France

L'autorité suprême vient de confirmer un jugement de 1995 : il n'est pas possible de multiplier les avis de contravention pour un seul et même stationnement irrégulier, sur une voiture. La décision porte sur un stationnement gênant, mais qu'en est-il du stationnement payant, nouvellement appelé forfait post-stationnement ? Selon Maître Olivier Grébille-Romand, avocat au barreau de Nice, la multiplication des contraventions n'est pas possible tant qu'elles portent sur une seule et même infraction :

" Les stationnements ne peuvent pas faire l'objet de plusieurs contraventions à la suite puisqu'il n'y a qu'une seule infraction. _Si vous ne bougez pas votre voiture on ne pourra pas vous remettre une seconde contravention_, mais la police sera incitée par les textes à mettre en fourrière ". L'avocat nuance toutefois : " Attention, ce n'est pas encore la réglementation, c'est juste un arrêt de la Cour de Cassation, c'est ce qui pourrait arriver dans les tribunaux mais ce n'est pas systématique. "

Malgré ce jugement, et l'avis de certains avocats, la mairie confirme sa position : les amendes peuvent se multiplier. Gaël Nofri, adjoint au stationnement à la mairie de Nice explique la nouveauté :

" On peut déposer une infraction toutes les deux heures, mais _vous ne pouvez pas avoir plus de deux amendes par jour_. " La question du stationnement est dépénalisée. " Nous sommes dans le cas d'un forfait post-stationnement qui peut être renouvelé autant de fois que la personne enfreint les règles " ajoute l'adjoint.

Le jugement de la Cour de Cassation peut-il devenir la règle ? Peut-il faire jurisprudence ? C'est l'avis de Maître Olivier Grébille-Romand : " les décisions de justice administratives vont se multiplier [ndlr : avec les plaintes ] et vont finir par créer le droit " prédit l'avocat.