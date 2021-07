La Régie des quartiers de Belfort lance le projet Sas pré-insertion pour donner les clefs du monde du travail

Trouver sa place dans la société et dans le monde professionnel. C'est l'objectif du SAS pré insertion. Le projet est né au sein de la Régie des quartiers de Belfort. Il permet notamment de redonner confiance à des habitants en grande précarité et optimiser leurs facultés pour une insertion réussie.

Ne laissez personne de côté. C'est avec cette perspective, et dans un contexte économique complexe que la Régie des quartiers de Belfort a lancé lundi 5 juillet, son projet expérimental sur deux ans: le SAS pré-insertion. Une promotion de huit personnes en situation de grande précarité va pendant 4 mois, suivre des ateliers afin d'évaluer et d'améliorer leurs capacités pour, à terme, s'insérer dans le monde professionnel.

Un projet auquel a décidé d'adhérer Kimberley. Cette habitante du quartier des Glacis à Belfort et mère de deux jeunes enfants, est au RSA depuis deux ans. Depuis son jeune âge, elle a cumulé plusieurs professions. "Ces quatre mois vont me permettre de me sentir mieux, d'avoir une vie active et de reprendre confiance en moi", précise la jeune femme qui se dit fière de faire partie de cette première promotion.

Ce SAS pré-insertion vise à réaliser un diagnostic de ces participants. Avec cette volonté de reprendre confiance en soi, il va permettre aux personnes sorties des radars de la société qui "restaient au bord du chemin de mettre à mal leurs freins à l'insertion comme la santé ou des problèmes d'addiction par exemple. Cela va permettre d'identifier ces freins. Cette période de quatre mois va aussi permettre de détecter l'appétence au travail et savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et surtout ce qu'ils peuvent faire", précise Patrick Robert, le président de la Régie des quartiers de Belfort et à l'initiative de ce projet.

Une formation qui s'organisera autour d'ateliers avec un psychologue, d'informatique, d'écriture de CV, ou encore d'apprentissage de la langue française . Afin de trouver leur voie, des stages seront organisés chaque mois au sein de chantiers d'insertion comme ceux de la Fondation de l'Armée du Salut, Pluri'elles, Inservet' ou encore Chamois. Au terme de ces quatre mois de formation, ils devraient obtenir les clefs pour une insertion réussie et rejoindre ainsi pendant deux ans, le chantier de leur choix.

Une première en France

Ce projet a germé il y a deux ans dans la tête de Patrick Robert et a été largement salué. Il a ainsi reçu une aide totale de 216 720 euros dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Il fait partie des 27 projets proposés par des associations de lutte contre la pauvreté de la Région Bourgogne-Franche-Comté et retenus par Maurice Tubul, le Haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté. "Le problème de l'insertion est un sujet important car cette crise sanitaire a bousculé de nombreuses situations personnelles. Elle a mis en fragilité beaucoup de personnes et notamment des femmes en situation de précarité. Il est donc important à travers ce projet d'apporter des réponses adaptées pour faire en sorte que ce public puisse retrouver un chemin d'espoir. Je suis convaincu que personne n'est inemployable dans ce pays", conclut-il.

Ce projet expérimental va permettre en deux ans donc de remobiliser quatre promotions de huit personnes.