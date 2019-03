La région Bourgogne-France-Comté vote un "ticket mobilité" de 30 euros par mois

Dijon, France

Deux millions d'euros : voilà ce que la Région compte investir dans une mesure qui paraît tout à fait inspirée des problématiques soulevées par les gilets jaunes. Une aide à la mobilité pour les trajets domicile-travail : 30 euros par mois. L'aide est conditionnée : il faut toucher moins de deux fois le SMIC, faire au moins 60 kilomètres par jour pour aller travailler, avoir un CDD d'au moins un mois ou un CDI. Il s'agit d'un "ticket-mobilité", sur le même format qu'un ticket-restaurant.

La droite s'abstient

L'opposition de droite déplore une mesure "de communication", "elle n'englobe pas toute la population, on exclut des artisans, des intérimaires, des infirmières", dit Patrick Genre, maire de Pontarlier (Doubs). Autre problème, ce sera aux entreprises de gérer la mesure avant de se faire rembourser par la région : "c'est une mesure technocratique, des déclarations, des coûts de gestion, il y aura des conflits sur le nobmre de kilomètres, quel référentiel on utilise, quel GPS, etc". La droite s'est abstenue de voter, elle ne voulait pas non plus voter contre.

La majorité de gauche a donc voté le texte, "il vaut mieux innover, commencer plutôt que ne rien faire", réplique Marie-Guite Dufay, la présidente de la région. La réforme sera mise en place à partir du 1er mai.