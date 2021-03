La Région Bourgogne-Franche-Comté et les partenaires sociaux signent la 1ere charte d'engagement économique

Ces engagements sont formalisés à travers deux documents :

· Une charte d’engagement retraçant l’ensemble des objectifs et ambitions poursuivis par ses signataires dans la mise en oeuvre du plan d’accélération. Ces objectifs se déclinent à travers quatre thématiques et 25 engagements en matière de sécurisation de l’emploi et des compétences, d’inclusion et de solidarité, de conditions et d’organisation du travail, et enfin de transition écologique et énergétique.

· Une déclinaison d’engagement individuel est renseignée par chaque entreprise au moment du dépôt d’une demande d’aide financière supérieure à 50 000 euros.

La Bourgogne-Franche-Comté en avance par rapport aux autres régions

A l’occasion de cette signature, Marie-Guite Dufay a rappelé que la Bourgogne-Franche-Comté est la première région à concrétiser cet engagement, qui est le fruit d’une consultation avec les partenaires sociaux.

"Nous nous engageons collectivement pour que la relance se fasse au bénéfice de l’emploi sur le territoire. Il aurait été anormal qu’au regard des investissements conséquents du Conseil régional en faveur de l’économie, des contreparties sociales et sociétales ne soient pas demandées aux entreprises bénéficiaires de fonds publics." précise la présidente du Conseil Régional.

Cette charte donnera lieu à des discussions concrètes avec les partenaires sociaux signataires, notamment sur notre mobilisation pour les jeunes ainsi que sur la sécurisation des parcours professionnels.

Qui sont les signataires de cette charte ?

La charte a été signée pour les organisations patronales par Louis DEROIN, président de la CPME BFC, et Christophe DESMEDT, président de l’U2P BFC.

Les représentants des organisations syndicales signataires sont :

Laure NICOLAÏ, secrétaire générale de la CFDT,

Alex FREZE, trésorier de la CFE-CGC,

Fabian CLEMENT, co-secrétaire régional FSU,

Christian MUNSCH, président de la CFTC,

Philippe TEXIER, secrétaire régional de la CGT,

Stéphane MATTHEY, secrétaire régional de l’UNSA.