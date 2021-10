La région Bourgogne-Franche-Comté ouvre la voie au développement du vrac

Le vrac s'installe dans nos vies de consommateurs. La région entend développer cette pratique, elle organise ce lundi une conférence régionale justement pour lancer un programme d'actions très concrètes et tenter de développer le vrac à travers tout le territoire.

France Bleu Bourgogne : Anaïs Bouchard, vous êtes une spécialiste du vrac au sein de la jeune société auxerroise WeBulk, mais vous êtes basée à Dijon. Vous faites l'interface entre les producteurs et puis les épiceries bio en vrac, spécialistes dans notre région.

Anaïs Bouchard : WeBulk c'est une plateforme qui met en relation les épiceries et les fournisseurs de produits en vrac. Donc, concrètement, les épiceries peuvent se connecter sur notre site, accéder à environ 2500 références et pouvoir commander en une seule fois et le recevoir en une seule fois. On est l'intermédiaire qui permet de faciliter tout ça, sachant qu'il y a une myriade d'acteurs un peu éparpillés. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de les mettre au sein d'une même d'une même plateforme.

Est-ce qu'il y a beaucoup de demande? Est ce que vous sentez une émulation autour du vrac en Côte d'Or, par exemple ?

Alors oui, on a quelques projets qui se montent, on a environ 13 épiceries en Côte d'Or actuellement, il y a une bonne dizaine de porteurs de projets en Bourgogne, de manière générale. On est une région qui est assez prometteuse. On n'est pas encore les meilleurs dans le maillage territorial sur le vrac, mais par contre, on y va et il y a une belle volonté politique, en tout cas.

Traditionnellement, vous comme moi, le samedi, on va faire les courses au supermarché, on prend la voiture et puis on fait le plein et on rentre à la maison. On n'a pas forcément tous le temps d'aller en centre ville. Ça, c'est compliqué.

Oui, alors on a quelques épiceries qui maillent le territoire. Il y a des initiatives assez récentes, notamment dans des communes un peu plus isolées, comme à Noiron-sous-Gevrey ou des choses comme ça. Les zones urbaines ne sont pas les plus à plaindre. On a encore un gros effort à faire sur les zones périurbaines. Et puis sur les centres villes des villages. Mais je pense que le vrac a une mission aussi de redynamiser les territoires. Et ça fait partie des projets, je pense.

La France pourrait interdire les emballages plastiques pour les fruits et légumes d'ici à 2022. Dans quelques mois, ça devrait booster la filière du vrac ?

Ca entre également dans une dans une loi. La loi climat et résilience qui est passée il y a quelques mois. Qui qui oblige les supermarchés à consacrer 20 de leurs surfaces de vente d'ici 2030. Au vrac, les fruits et légumes seront dansés dans ces vins. Donc, c'est la suite logique des choses.