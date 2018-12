La région Bourgogne-Franche-Comté signe un pacte avec l'Etat pour adapter les compétences au marché de l'emploi

La Bourgogne-Franche-Comté vient de signer avec l'Etat le tout premier Plan régional d'investissement sur les compétences (PRIC). Un dispositif qui devrait permettre de mieux orienter les demandeurs d'emplois qui veulent se former et d'adapter leurs compétences aux besoins des entreprises.

Dijon, France

C'est la toute première signature, mais il y'en aura dans toutes les régions de France dans les mois qui viennent. La région Bourgogne-Franche-Comté vient d'acter avec l'état le Plan régional d'investissement sur les compétences (PRIC) pour la période 2019-2022.

Ce pacte, c'est une enveloppe de 251 millions d'euros donnée à la Région en échange d'un travail sur le terrain pour faire baisser le taux de chômage. Si les détails sont encore flous, les objectifs sont de toucher ceux qui sont très éloignés des dispositifs de retour à l'emploi, de faciliter les formations, et de faire en sorte qu'elles soient au plus proche de ce que réclament les entreprises.

Il faut redonner l'envie à ceux qui n'y croient plus

"Mais il n'est pas question de multiplier le nombre d'heures de formation à l'infini, précise Océane Charret-Godard, la vice-présidente de la Région en charge de la formation continue. On doit aussi réfléchir à la méthode, il faut trouver une autre manière de former les gens, parce que les entreprises aujourd'hui disent qu'elles ne veulent pas forcément des gens avec des compétences techniques très poussées, ça elles sont prêtes à former ensuite en interne, ce qui manque aujourd'hui c'est de la motivation, de l'autonomie, de la créativité.

La Région veut aussi aller chercher ceux qui sont très éloignés de l'emploi, les jeunes, les seniors, les chômeurs longue durée, etc. "Ce sont _des gens qui n'y croient plus_, qui ont été trimballés de dispositifs en dispositifs, il faut trouver le moyen de leur redonner l'envie de remettre un pied dans la formation et dans l'emploi", s'enthousiasme Océane Charret-Godard.

Pas de détails pour l'instant sur les méthodes qui seront utilisées, mais "les bonnes idées viendront du terrain, ce n'est que le tout début."

Les syndicats de l'Afpa sont venus manifester

Et avant que ce pacte ne soit signé, les syndicats de l'Afpa ont manifesté devant le Palais des Congrès où avait lieu la signature. Ils dénoncent un discours gouvernemental incohérent, entre ce PRIC qui met l'accent sur la formation et le plan de sauvegarde de l'emploi en cours dans les centres Afpa.