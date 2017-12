La région Bourgogne-Franche-Comté souhaite qu'on puisse acheter ses billets de trains dans chaque commune

Après avoir fermé trois guichets de gare dans le nord de l'Yonne cette année, la région promet à l'avenir un meilleur service. Vous devriez pouvoir acheter vos billets, dans tous les villages. C'est le souhait de l'exécutif qui veut aussi lancer un billet unique pour tous les types de transport.

Des changements en profondeur s'annoncent pour les usagers du train dans les années qui viennent. La région Bourgogne-Franche-Comté va continuer à fermer des guichets mais elle veut aussi proposer un service de vente de billets dans les tous les villages. Une ambition louable mais qui va prendre plusieurs années.

Acheter un billet auprès de son facteur ou de sa mairie ?

L'idée est d'éviter d'avoir à se déplacer deux fois: une pour acheter son billet, l'autre pour prendre le train. L'ambition du conseil régional de Bourgogne-Franche-Compté est que les usagers n'aient plus besoin d'aller en gare prendre leur billet. Ce sera possible directement en mairie ou auprès du facteur dans tous les villages. Voilà pour la théorie. Car ce système va mettre plusieurs années à se mettre en place. Et puis quelle forme prendra ce billet ? Avec quelles machines ? Pas de réponse pour le moment.

Là où les guichets ont fermé, les voyageurs ne peuvent plus s'abriter dans le hall qui a été fermé (ici à Villeneuve la Guyard, Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Si l'ambition est belle, la réalité des usagers du train risque d'être différente pendant encore quelques années. Jusqu'ici, les Icaunais ont surtout vu disparaître les guichetiers dans les petites gares. Cette année à Villeneuve-sur-Yonne, Pont-sur-Yonne et Villeneuve la Guyard. Actuellement pour trouver un guichet, les habitants du nord de l'Yonne n'ont qu'une solution: aller à Sens.

Pas nouvelles fermetures de guichets avant la mise en place du nouveau système de billetterie

La région assure qu'il n'y aura pas nouvelles fermetures de guichets tant que le nouveau système ne sera pas mis en place. En attendant le nouveau système de billetterie, les communes privées de guichet SNCF cette année ont perdu un service qui n'a pas été compensé.

"Les automates : un service incomplet pour les usagers" - Dominique Bourreau, maire de Villeneuve-la-Guyard Copier

Les maires concernés par les fermetures de guichets SNCF en 2017 regrettent aussi le manque de dialogue entre la présidence de région et leur territoires.

"C'est scandaleux, je n'ai jamais eu un courrier de la Région indiquant la fermeture du guichet de Pont-sur-Yonne" - Grégory Dorte, maire de la commune Copier

La SNCF et la région avaient étudié la possibilité de vendre des billets dans un commerce des communes impactée ou même d'installer un commerce dans la gare à la place du guichet. Les mairies assurent n'avoir pas eu de contacts sur ces sujets depuis plusieurs mois.

Par ailleurs, le région Bourgogne Franche Comté annonce qu'il y aura une nouvelle tarification pour les abonnés à partir de septembre 2018. Elle promet des trajets plus rapides vers Paris à compter de 2020. Le renouvellement des rames lui sera décidé dans deux ans pour des nouveaux trains livrés en 2023.