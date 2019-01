La région Bretagne entre au capital de d'aucy

Le conseil régional de Bretagne officialise aujourd'hui son aide à une entreprise d'agro-alimentaire, et pas n'importe laquelle. Le groupe d'aucy, par ailleurs, en plein processus de rapprochement avec la coopérative Triskalia. La région y investit 5 millions d'euros.

Morbihan, France

La région Bretagne au chevet de ses entreprises ! La crise dans l'agro-alimentaire a touché de nombreuses enseignes bretonnes, et d'aucy aussi est passé par des moments durs. A l'époque, le conseil régional avait mis à disposition du groupe industriel une avance remboursable de 5 millions d'euros.

Avance remboursée, somme réinvestie

Cette avance, d'aucy l'a remboursée un peu plus tôt que prévu, et la région décide aujourd'hui de réinvestir cette somme en participation au capital de d'aucy. 5 millions d'euros, cela représente 2,72%. Depuis la loi NOTRe, les régions ont cette possibilité, et la région Bretagne l'avait déjà utilisée, pour une autre entreprise, Yer Breizh.

Enjeu : monter en gamme

L'enjeu est de continuer à travailler avec les industriels sur une évolution du modèle agricole, et une montée en gamme progressive. La région Bretagne dit dans son communiqué qu'elle veut être "leader du bien-manger en Europe". Aider la branche "œufs" d'une entreprise comme d'aucy à évoluer vers le qualitatif, (œufs de plein air, bio...) fait partie de cette stratégie de développement.

Le futur de d'aucy, avec Triskalia

D'aucy, par ailleurs est en pleine phase de mutation vers une fusion avec le groupe Triskalia. Les deux industriels doivent, toujours sous la houlette bienveillante de la région, constituer un des géants de l'agro-alimentaire français.