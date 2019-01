La région Bretagne investit cinq millions d'euros au capital de d'aucy

Ploërmel, France

Ces 5 millions, c'est moins de 3 % du capital de d'aucy, mais c'est un signal fort pour le groupe, qui représente de nombreux emplois en Bretagne. "d'aucy, c'est un peu plus de 4000 salariés en France, en Bretagne c'est entre 2500 et 2800 salariés", explique son président, Serge Le Bartz.

"Sur le site de Ploërmel, il y a 180 employés équivalent temps plein, et on en cherche 17 actuellement." Ploërmel, c'est là qu'est implantée la filiale Cocotine, où l'on casse et on transforme les oeufs. Ils deviennent ensuite des omelettes, de la mayonnaise ou encore des meringues, à destination de la restauration collective (cantines scolaires, EHPAD, hôpitaux ou encore... avions).

La chaîne de transformation des omelettes sur le site de Ploërmel © Radio France - Lisa Guyenne

Un investissement stratégique pour la région

Le site travaille aussi avec des éleveurs de poules locaux : "130 producteurs de la région Bretagne, qui viennent du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan." Avec une telle implantation locale, pour la région, cet investissement est une manière de se rapprocher d'un partenaire stratégique.

d'aucy se développe, crée des emplois en Bretagne et à Ploërmel, avec cela nos agriculteurs peuvent assumer les investissements qu'ils doivent faire pour répondre aux enjeux d'avenir : c'est le sens de notre investissement. - Loïg Chesnais-Girard, président de la région

"C'est modeste, cinq millions d'euros, à l'échelle du capital global. Mais c'est un petit signal pour faire en sorte que ces groupes soient en phase avec la vision de la région qui vise à développer la Bretagne", explique le président de région. Développement qui passe par l'agrandissement du site de Ploërmel, avec une nouvelle casserie qui ouvrira en septembre 2019. Mais aussi par un changement du côté du bien-être animal. D'ici 2025, les 130 éleveurs partenaires du site de Ploërmel auront abandonné l'élevage en cage, au profit de l'élevage bio, en plein air ou au sol.