La région Centre-Val-de-Loire s'attaque au travail détaché sur les chantiers

Hors de question de mettre en oeuvre la clause "Molière" pour imposer la langue française sur ses chantiers, affirme le président de la Région. Pourtant, la région Centre-Val-de-Loire favorise les entreprises du bâtiment qui n'embauchent pas de travailleurs détachés.

S'agit-il d'une clause Molière déguisée en région Centre-val-de-Loire ? La clause Molière, c'est cette mesure qui veut imposer l'usage du Français sur tous les chantiers publics, notamment pour que les consignes de sécurité soient comprises par tous. La mesure est jugée discriminatoire par le gouvernement, par le Medef et par des syndicats... Mais plusieurs régions dirigées par la droite veulent l'appliquer : l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes.

"Je veux donner toutes leurs chances aux entreprises locales" François Bonneau

Hors de question de mettre en place une telle mesure en région Centre-Val-de-Loire, estime le président socialiste, François Bonneau. Mais il a bien signé un accord aux effets similaires pour lutter contre le travail détaché : "Je veux donner toutes leurs chances aux entreprises locales pour qu'elles soient à armes égales avec les entreprises qui utilisent le travail détaché. Je ne demande pas que les salariés parlent français mais qu'on mobilise des traducteurs quand il y a besoin de le faire. Je demande aux entreprises de nous dire si elles ont la volonté de recourir au travail détaché. Je ferais aussi, systématiquement, des petits lots pour que des PME viennent. Tout cela a donné lieu à la signature d'un accord qui responsabilise les entreprises locales. Parce qu'il y en avait qui pouvaient être tentées par le travail détaché. Mais on reste transparent et on n'interdit pas le français, car ce n'est pas dans les capacités des collectivités de l'interdire."

Pour François Bonneau, il s'agit de permettre aux entreprises locales de "garder toute leur compétitivité sur le territoire". Pour le moment, il y a peu de contrôle, la région s'appuie principalement sur la bonne foi des représentants des entreprises de BTP locales.