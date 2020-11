La Région Centre-Val de Loire va inciter les petits commerces à passer au "click and collect"

Lors du premier confinement, la Région Centre-Val de Loire avait lancé une plateforme régionale Internet consacrée aux circuits courts alimentaires, afin de permettre aux producteurs locaux d'écouler leurs produits. Rebelote avec le second confinement, mais cette fois-ci, l'attention est davantage portée sur les petits commerces dont certains jouent clairement leur survie.

Conséquence du second confinement, aujourd'hui 6 000 commerces dans la région ont dû provisoirement fermer leurs portes. Et l'inquiétude est grande : pour certains comme les fleuristes, les bijoutiers, les marchands de jouets mais aussi dans l'habillement, les ventes de Noël représentent au moins 30% de leur chiffre d'affaire annuel - et les aides promises par l'Etat ne suffiront pas, d'autant que les dépenses ont déjà été engagées pour constituer les stocks.

Doubler la proportion des petits commerces présents sur Internet

Il faut donc permettre à ces petits commerces d'avoir un minimum d'activité, et à défaut de rouvrir, la solution du "clik and collect" peut être un palliatif - ce système consiste à venir récupérer en boutique des commandes passées sur Internet. Le problème, c'est qu'actuellement, seulement 30% des petits commerces proposent de la vente en ligne. Une proportion que la Région Centre Val-de-Loire aimerait voir au moins multiplier par 2 dans les prochains jours.

"Il y a déjà des initiatives lancées par des chambres consulaires, des unions locales, des villes, des associations : notre but, c'est de fédérer ces initiatives en créant un portail commun, une adresse commune, explique François Bonneau, le président PS du conseil régional. L'idée, c'est d'offrir aux petits commerces à la fois une présence et une visibilité sur Internet qui leur permettent de continuer à travailler."

Pour François Bonneau, "Amazon, ça suffit !"

Mais pour que cela soit efficace, encore faut-il que les consommateurs changent leur réflexe, reconnaît François Bonneau. "Aujourd'hui, le réflexe c'est : "je vais sur Amazon", ou sur un de ces grands machins mondiaux dont on sait la force de communication. Eh bien non ! il faut que les habitants de la région prennent l'habitude de favoriser le petit commerçant de son quartier, de son centre-ville, de son village. On ne va pas, en cette période de crise, créer une situation qui va à l'encontre du combat que nous menons pour la vitalité du territoire, on ne va pas une fois de plus hyper-mondialiser la consommation. Ayons le courage de dire : "Amazon, ça suffit !"

Cette plateforme numérique sera mise en place au plus tard la semaine prochaine. La Région annonce par ailleurs un certain nombre de mesures pour accompagner ce second confinement : un budget supplémentaire pour recruter des remplaçants en cas d'absence des agents de la Région dans les lycées, une aide alimentaire d'urgence pour 2 500 à 3 000 étudiants, le passage à 5 ans (au lieu de 3 ans) de la durée de remboursement pour les prêts octroyés aux PME dans le cadre du dispositif "Renaissances".