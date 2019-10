La Région Centre Val-de-Loire va mettre en place une ristourne sur la carte grise des "véhicules propres"

Orléans, France

A partir de 2020, la carte grise vous coûtera moins cher, si vous achetez un véhicule propre et que vous habitez en région Centre Val-de-Loire. La taxe régionale va en effet diminuer de 50% pour tout achat de véhicule propre, hybride ou électrique, annonce François Bonneau, président (PS) de la Région Centre Val-de-Loire ce lundi.

Urgence climatique

La mesure sera soumise au vote jeudi lors de la session plénière du Conseil régional à Orléans. "On a un certain nombre de concitoyens qui achètent un véhicule hybride ou électrique, et biens nous allons mettre en place, pour ces achats, une exonération à 50% de la fiscalité liée au nombre de chevaux, c'est-à-dire de la carte grise", indique François Bonneau. Le président de la Région Centre Val-de-Loire ajoute : "je crois nécessaire de faire ça par rapport à l'urgence climatique. A l'horizon de dix ans, il faudra faire évoluer très fortement notre parc automobile qui ne pourra plus fonctionner essentiellement avec des énergies fossiles".

Comment calcule-t-on le coût d'une carte grise ?

Il faut savoir que la taxe prélevée par le Conseil régional représenté la quasi-totalité du coût d'une carte grise pour un particulier qui achète un véhicule neuf ou d'occasion. Il y une taxe de gestion de 4 euros, une redevance d'acheminement de 2,76 euros, et une taxe calculée en fonction du nombre de chevaux fiscaux (CV) qui est différente en fonction des régions. En Centre Val-de-Loire aujourd'hui, la taxe régionale est de 49,80 euros par CV.

L'exonération totale existe déjà dans onze régions

A partir du 1er janvier 2020, cette taxe régionale sera donc divisée par deux en Centre Val-de-Loire. Cette exonération liée à l'achat d'un "véhicule propre" existe déjà, en fait, dans de nombreuses régions de France métropolitaine : elle est totale (de 100% donc) dans les régions Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Corse, Grand Est, Hauts-de-France (pour l'ex partie Nord-Pas-de-Calais), Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie, Pays-de-la-Loire, Provence Alpes-Côte d'Azur. Cette exonération est de 50% en Bretagne. La Région Centre Val-de-Loire est la seule, à ce jour, à ne proposer aucune exonération : cela changera donc l'an prochain si la mesure est adoptée jeudi.