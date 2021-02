La Région Centre Val de Loire veut expérimenter une réouverture "maîtrisée" des lieux culturels

François Bonneau aime la culture et veut la défendre ! Le président socialiste de la Région Centre Val de Loire, qui est aussi en campagne pour sa prochaine réélection, souhaite expérimenter une réouverture "partielle et maîtrisée" des musées, châteaux et autres lieux culturels. " N'attendons pas les conditions optimales pour avoir 10.000 personnes dans une même salle, faisons partout où on peut le faire, une expérimentation avec des protocoles sanitaires stricts" explique François Bonneau. Selon lui, la plupart des lieux culturels de la Région sont en capacité de relancer leurs activités avec des règles sanitaires stricts : " On est dans une région où les acteurs culturels se connaissent et se reconnaissent. On peut avoir un projet collectif au niveau de la culture".

Une réouverture dans la concertation, pas dans la fronde

François Bonneau a déjà soumis son idée samedi dernier à Jean Castex, lors de la visite à Orléans du Premier ministre. Il devrait dans les prochains jours s'entretenir aussi avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Mais contrairement à d'autres élus, comme Louis Aliot, le maire (RN) de Perpignan ou André Laignel, le maire (PS) d'Issoudun, qui ont décidé de rouvrir les musées dans leurs villes, François Bonneau ne veut pas passer en force. "Derrière, il y a la vie et la santé des gens. Je suis très respectueux de toutes les règles. Je souhaite donc une réouverture dans la concertation mais pas en fronde, pas en opposition."