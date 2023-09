La région de Lorient veut rester en pôle dans le domaine du composite

La région de Lorient va-t-elle devenir un champion mondial des matériaux composites et de leurs usages ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les acteurs institutionnels et les entreprises du secteur. Ils se sont retrouvés pour deux jours au sein de la "Lorient Composite Valley", le regroupement des acteurs de la filière.

De l'artisanat de la course au large à l'industrie du transport

La région bretonne a pris une avance technologique et logistique sur le sujet. Les premières entreprises se sont installés au début des années 2000 à l'image de Coriolis Composites, installée à Quéven et spécialisée dans la construction de robots pour l'industrie aéronautique. Elle emploie aujourd'hui 125 salariés et réalise 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise, d'abord tournée vers la fabrication de pièces d'avion, a pu diversifier son activité avec l'arrivée des matières composites dans le domaine maritime : "Quand on est arrivé, la base des sous-marins était un terrain militaire. On a vu la transformation du site, l'arrivée de toute une communauté de fans de courses au large, de pièces d'immenses dimensions qui font x fois le tour du monde, d'immenses défis technologiques" explique Clémentine Gallet, la présidente de l'entreprise qui capitalise aujourd'hui sur une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. Au point que les prouesses du composite dans le naval font baver l'aéronautique : "J'ai fait venir 400 entreprises de l'aéronautique en novembre 2022 à Lorient, ils en ont pris plein les mirettes".

L'Orient Express doit prendre la mer en 2026 après sa construction par les Chantiers de l'Atlantique et la pose de ses mâts géants - Maxime Dangeac - Orient Express

Un enjeu écologique et technologique

Le marché est aujourd'hui en plein essor avec l'horizon d'une décarbonation du transport maritime : "L'enjeu est de passer d'un artisanat industriel qui a été développé pendant des années ici à des entreprises performantes sur leur marché avec des croissances et des volumes ce qui nécessite d'automatiser". Le territoire lorientais souhaite donc pérenniser cette innovation initiale, impulsé par le monde de la course au large, en processus industriel pérenne : "L'innovation, c'est toujours un pic, mais après qu'est-ce qu'on fait ? On arrive avec un marché porteur qui répond à des enjeux écologiques, des compétences et des savoir-faire, mais comment on reste dans la course sans être soumis au cycle du sponsoring de la course au large".

Les entreprises du composite se robotisent pour assurer les cadences imposées par l'industrialisation - DR

L'union fait la force

Le développement de la propulsion vélique dans le transport maritime de marchandises est donc arrivé à point nommé pour impulser ce changement d'échelle. C'est à Lorient que le premier mât géant en composite a vu le jour. La présence de plusieurs entreprises spécialisées a convaincu Les Chantiers de l'Atlantique pour mener à bien son projet : "C'est la force de Lorient, on se connaît, on se croise, on se parle" explique Clémentine Gallet. Pour cela, cinq entreprises de la région (CDK, Lorima, Multiplast, Avel Robotics et SMM) se sont regroupées pour investir et collaborer : "Chaque entreprise ne pouvait répondre directement à cette masse d'une vingtaine de tonnes par mât et surtout, à l'avenir, en fabriquer six à dix par an" explique Luc Talbourdet, le président d'Avel Robotics.

L'intelligence des différents acteurs a donc été de laisser la compétition de côté : "Aujourd'hui, cela nous permet de tenir les délais et de répondre au défi technologique". Avel Robotics fournit les manchons et les pièces de révolution qui permettent de connecter les pièces du mât de 70 mètres de haut.

Le premier mât géant lors de son transport - Bernard Biger

Une usine à Lanester opérationnelle début 2025

La production prendra une tournure industrielle début 2025 lorsque la nouvelle usine Solid Sail de Lanester sera pleinement opérationnelle : "Quand tu sais que quelque chose est unique et que tu sais que tu as une longueur d'avance, tu as envie de continuer à courir devant" lance Clémentine Gallet.

Mais pour garder son avance, le territoire devra aussi répondre à la demande de main-d'oeuvre grandissante : "On a le lycée Jean Macé à Lanester qui forme des opérateurs composites tout comme le Greta et l'Afpa mais on a clairement un déficit de candidatures, on n'a pas la quantité de personnel formé pour répondre à la demande" reconnaît Pascal Le Liboux, vice-président de Lorient Agglo en charge notamment du développement économique.

Une réunion est d'ailleurs prévue en octobre à la sous-préfecture de Lorient avec tous les acteurs concernés pour en parler.