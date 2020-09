"Les aides de la région pour la culture seront les bienvenues" selon le directeur de la Nouvelle Scène à Nesle

La région des Hauts-de-France au chevet du monde de la culture. Elle va débloquer un fonds d'aide d'urgence exceptionnel de 3 millions d'€ qui va s'adresser à tous les acteurs du monde culturel.

Une bonne nouvelle pour le directeur de la salle de spectacle la Nouvelle Scène de Nesle, dans l'est de la Somme, Matthieu Hoornaert. Une salle inaugurée en novembre 2019 et qui n'est restée ouverte que trois mois. "Nous sommes soutenus sur le territoire par la communauté de communes de l'est de la somme mais nous n'avons pas reçu de soutien du ministère de la culture ou de la région". "C'est vrai que cette situation a bouleversé beaucoup de monde. Un soutien plus rapide nous aurait rassuré mais je pense que ce plan régional pourra vraiment nous aider."

"La réouverture est prévue le 2 octobre, mais nous nous adapterons si la situation sanitaire ne le permet plus" ajoute Matthieu Hoornaert.