La région des Hauts-de-France est la 4ème région la plus peuplée derrière l'Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qui ressort de la dernière étude de l'INSEE basée sur les chiffres de l'année 2019 par rapport à 2013.

Le Nord reste le département le plus peuplé de France

La région compte six millions d'habitants pile, mais sa population ne progresse plus ces dernières années. En moyenne 2.900 personnes de plus s'installent dans les Hauts-de-France chaque année.

Le Nord reste le département le plus peuplé de France avec 2,6 millions d'habitants et compte dix des vingt communes les plus peuplées de la région. Le Pas-de-Calais de son côté enregistre 1,5 million d'habitants.

En ce qui concerne les villes, Lille caracole en tête du classement. En six ans, la commune a gagné 3.000 habitants pour atteindre une population de 235.000 personnes. Amiens est la deuxième ville de la région, suivie de Roubaix et Tourcoing respectivement en troisième et quatrième places. Elles flirtent toutes les deux avec les 100.000 habitants

Dans le top 10, on retrouve aussi dans l'ordre Dunkerque, Villeneuve d'Ascq, Calais ou Valenciennes. Les programmes de construction ont permis à Loos de gagner 2.200 personnes, tout comme Saint-André-les-Lille qui compte 1.600 âmes de plus.

Parmi les communes les plus attractives en 2019, on retrouve Saint-Omer, Bailleul, Carvin, Vieux-Condé et Jeumont. Mais aussi Wattignies, Wambrechies ou Ronchin dans la métropole de Lille.

A l'inverse, la ville de Berck, a perdu en six ans 1.300 habitants. tout comme Fourmies, Somain et Outreau.

L'étude de l'INSEE est a relativisé, puisqu'elle se base sur des chiffres datant d'avant la crise sanitaire. Elle fait le comparatif entre 2013 et 2019.