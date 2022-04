Ex-fonderie SAM : la Région s'engage à payer les loyers de l'usine pour faciliter la renaissance du site

Les élus régionaux, réunis en commission permanente le vendredi 14 avril, ont voté un accord pour l’immobilisation des machines et la sécurisation du site de l’ex-SAM. Ce protocole conclu entre la Région et la communauté des communes de Decazeville et les mandataires judiciaires s’inscrit dans la perspective d’une éventuelle reprise du site par le groupe MH Industries.

Jusqu'au 30 juin

Afin de préserver l’outil industriel et le site de la fonderie, la Région et la Communauté des Communes de Decazeville s’engagent à prendre en charge les frais de la période d’immobilisation et de sécurisation des machines et des stocks jusqu’au 30 juin 2022, date limite pour que MH Industries dépose une offre de rachat de ces équipements.

La Région effectuera le paiement des loyers à venir et des frais d’électricité représentant un montant maximal de 84 000€ par mois. La Communauté des Communes de Decazeville prendra en charge les frais et la responsabilité du gardiennage du site avec la présence d’une entreprise spécialisée 24/24h et 7/7 jours.

Protocole signé le 21 avril ?

Parmi les pistes industrielles en cours pour faire revivre la fonderie de Viviez, la plus avancée est le projet d’une fonderie porté par Mathieu Hede, président de MH Industries. La Région accompagne déjà la réalisation d’études et la consolidation financière du groupe à hauteur d’1,2 million €.

Pour les salariés de l’ex- SAM, cette aide va dans le bon sens et n’est pas une surprise. Le syndicat CGT tient toutefois à avoir une garantie écrite des mandataires judiciaires avant de stopper l’occupation du site. Près de 200 salariés de la fonderie se relaient depuis la mi-décembre dans l’usine pour protéger le bâtiment et les machines et pour permettre la renaissance d’une fonderie sur le site de Viviez. Le protocole pourrait être signé ce jeudi 21 avril lors d’une réunion en préfecture.