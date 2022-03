La Région finance des travaux d'un hôtel-restaurant qui vise les 4 étoiles en Dordogne

12 emplois doivent être créés assure la Région Nouvelle-Aquitaine qui verse 100.000 euros à la société TPL Hôtel et Resort. Elle a repris l'hôtel restaurant le Périgord à Sarlat et passer, après travaux, de trois à quatre étoiles.

La Région Nouvelle-Aquitaine annonce qu'elle verse 100.000 euros pour financer une partie des travaux de l'hôtel-restaurant le Périgord à Sarlat. L'établissement a été repris par la société TPL Hôtel et Resort. Il est actuellement classé trois étoiles. Les travaux d'aménagement et notamment d'agrandissement des 40 chambres existantes doivent permettre d'obtenir les quatre étoiles au classement hôtelier.

L'établissement prévoit d'embaucher 12 personnes de plus

L'établissement compte créer 12 emplois avec le réaménagement de l'hôtel et 10 de plus pour le restaurant pendant la saison estivale. La société TPL hôtel et Resort prévoit également d'aménager une salle de séminaire de 200 m2 et de créer une terrasse de 300 m2 au restaurant qui pourra accueillir 100 couverts.