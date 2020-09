VIDÉOS - Jean Rottner annonce une aide exceptionnelle pour les stagiaires en entreprise dans le Grand Est

Pour inciter les entreprises à faire appel à des stagiaires cette année, le président de la région Grand Est leur propose une aide exceptionnelle de 3 000 euros sur six mois.

De l'Etat ou des collectivités locales, beaucoup a déjà été fait et dépensé en matière de soutien aux entreprises et aux salariés pour surmonter la crise économique causée par l'épidémie de Covid-19, "et ce n'est pas fini" prévient Jean Rottner. Si le gouvernement présente jeudi son plan de relance doté de 100 milliards d'euros, le président du Grand Est entend lui aussi poursuivre les efforts de la Région. Invité de France Bleu Lorraine ce mercredi, Jean Rottner annonce de nouvelles mesures en faveur des jeunes : une aide exceptionnelle pour inciter les entreprises à accueillir des stagiaires.

3000 euros par stagiaire

Par jeune, c'est une aide de 3 000 euros qui sera apportée. Elle prendra en compte les frais pédagogique, les coûts pour l'entreprise et l'indemnité de stage sur une période de 6 mois. "Il ne faut pas que les entreprises arrêtent de prendre des stagiaires. C'est souvent déterminant pour finir un cursus scolaire, des études supérieures" détaille l'élu alsacien.

La méthode Smart

Jean Rottner qui a aussi répété sa colère après l'annonce brutale de la vente de l'usine Smart d'Hambach par son propriétaire, l'allemand Dailmer. "C'est pas des méthodes", fustige-t-il. "Si on veut redonner confiance aux citoyens vis à vis de l'économie et des chefs d'entreprises, il ne faut pas pratiquer cela." Des négociations sont engagées et très avancées avec le groupe britannique Inéos Automotive. "Nous sommes à ce stade de l'évaluation du projet de reprise."